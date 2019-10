Clima | Berlusconi | “Greta ha sbagliato teoria | deve prendersela con i paesi in via di

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 13 ottobre 2019) Greta Thunberg? “Penso che sia strumentalizzata e che non sia lache lei presenta, del terrorismo per l’ambiente, la via giusta“. Così il leader di Forza Italia, Silvio, nel corso del suo intervento all’iniziativa promossa dal partito a Milano, #IdeeItalia. La giovane attivista “propone il fermo dello sviluppo deisviluppati, che non è possibile, ma sono iin via di sviluppo che creano i danni maggiori all’ambiente – ha concluso –. In nome dell’ambiente non credo che limiteranno i loro consumi“. Poi, parlando dei ragazzi che sono scesi in piazza a manifestare per difendere ilha spiegato che “hanno sentimenti nobili, da apprezzare ma non è quella la direzione dove andare se vogliamo inquinare meno“, ha concluso. L'articolo: “Greta ha...

Diegostia85 : @berlusconi @JantasOO Ma parla da scienziato ,da presidente del Monza , proprietario di aziende e multinazionali, d… - MMastrantuono : RT @riotta: Chi mai ha consigliato a #Berlusconi di schierarsi con la destra più becera dei suoi giornali e talk show da sempre anti cambio… - Abocconetti : RT @riotta: Chi mai ha consigliato a #Berlusconi di schierarsi con la destra più becera dei suoi giornali e talk show da sempre anti cambio… -