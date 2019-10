Buffon | la rovesciata di Cristiano Ronaldo e quella battuta indigesta | “che figlio di una

Fonte : sportfair

(Di domenica 13 ottobre 2019) Gigiha raccontato un simpatico aneddoto riguardante la sua rivalità con: dopo il gol inin Champions League CR7 si meritò qualche insulto!lo ha ammesso: è tornato alla Juventus anche per. Del resto, dopo gli anni in cui si sono affrontati da avversari, sarebbe stato un peccato non condividere la stessa maglia. Dal palco del Festival dello Sport di Trento, a proposito della sua rivalità con CR7,rivela un simpatico aneddoto riguardante ciò che accadde dopo il gol insubito in Champions League. Il portiere bianconero racconta: “l’ho sempre stimato nonostante i gol pazzeschi che mi ha segnato. Dopo il gol ingli chiesi: ‘ma quanti anni hai?‘. Lui rispose: ‘ne ho 32. Mica male no?‘. E io pensai: ‘chedi una portoghese…‘. … ...

