VIDEO Eliud Kipchoge entra nella STORIA! Primo uomo sotto le due ore a Vienna

(Di sabato 12 ottobre 2019) Giornata storica per il mondo dello sport ed in particolare per l’atletica. Atostoria diventando ila completare il percorso di una maratona in meno di due ore. Il fenomenale keniano, campione olimpico in carica e primatista mondiale sulla distanza dei 42.195 km, ha raggiunto l’obiettivo della vigilia concludendo il suo sforzo in 1 ora, 59 minuti e 40 secondi grazie all’aiuto di 35 lepri (più 6 riserve) che si sono alternate lungo il percorso in modo da tenere il passo necessario per sfondare la barriera delle due ore. Il record del mondo non è omologabile data la natura di questa prova, in ogni caso rimane il fantastico risultato ottenuto da. Di seguito ildelle due ore in una Maratona.le due ore a ...

