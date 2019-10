Mara Maionchi | giudice dei record a X Factor | il suo segreto

X Factor 13 - Malika e Mara Maionchi sommerse dai fischi del pubblico per le loro scelte. Nuela lancia : “Ti voglio al mio funerale” : Durante il secondo ed ultimo appuntamento con il Bootcamp di “X Factor”, Malika Ayane e Mara Maionchi sono state sommerse dai fischi del pubblico per alcune loro scelte. La cantautrice ha selezionato i suoi cinque Under Uomini (Lorenzo, Enrico, Davide, Daniel e Nuela), la produttrice i suoi cinque Over (Marco, Tomas, Gabriele, Eugenio e Nicola). Entrambe partiranno per Berlino con le Under Donne di Sfera Ebbasta e i Gruppi di Samuel per chiudere ...

X Factor - Sfera Ebbasta : “Non sono cattivo!”. E su Mara Maionchi… : Sfera Ebbasta di X Factor contro chi lo giudica male: lo sfogo Sfera Ebbasta, dopo aver ottenuto un grandissimo successo con il suo ultimo album, vendendo migliaia di copie, è stato scelto come giurato di X Factor 2019. In tale circostanza il popolare rapper ha dimostrato a tutti di sentirsi assolutamente a suo agio in questo ruolo, facendo conoscere al grande pubblico anche un altro suo lato del carattere ben lontano dal ‘bad boy’. ...

X Factor 13 - il marito di Mara Maionchi : “Al pubblico di X Factor piace la qualunque - anche chi fa due scor*****” : Si è concluso il terzo e ultimo capitolo delle Audizioni della tredicesima edizione di “X Factor”. Mara Maionchi, Samuel, Malika e Sfera Ebbasta hanno concluso la prima parte del loro lavoro, adesso sarà la volta del Bootcamp e delle sedie su cui siederanno i fortunati, che avranno poi l’opportunità di accedere agli Home Visit, fino alla volata verso l’ultima fase: i Live. La terza puntata nel montaggio si è rivelata schizofrenica e ...

Mara Maionchi : “La sentenza sul suicidio assistito è umana e civile - rispettosa della libertà di scelta” : “Finalmente una sentenza umana e civile, rispettosa dell’unico grande tema che accomuna tutte le battaglie sui diritti, la libertà di scelta”. Parole di Mara Maionchi, che proprio qualche giorno fa chiedeva, assieme ai protagonisti di “Liberi fino alla fine” - la grande manifestazione/evento organizzata dall’Associazione Luca Coscioni, in Piazza San Giovanni Bosco, a Roma - risposte al ...

Anastasio bacia Mara Maionchi/ 'Resta a X Factor per altri 10 anni' - 'A 90 smetto' : Anastasio a X Factor 2019: da concorrente a professionista di rime, il rapper campano sta per tornare con nuova musica su SkyUno.

Eutanasia - Mara Maionchi madrina dell’evento ‘Liberi fino alla fine’. Il video : “Il 19 settembre fatevi vivi” : Anche Mara Maionchi chiede al Parlamento di farsi vivo insieme ai protagonisti di “Liberi fino alla fine”, la grande manifestazione / evento organizzata da Associazione Luca Coscioni in programma dalle ore 16 alle ore 23 di giovedì 19 settembre presso i giardini intitolati a Piergiorgio Welby, a Roma, in Piazza San Giovanni Bosco. A sei anni dal deposito della proposta di legge di iniziativa popolare “EutanasiaLegale” Marco Cappato e Filomena ...

X Factor 2019 : Mara Maionchi la sicurezza - Sfera Ebbasta persona e non personaggio - Samuel ascoltatore - Malika Ayane protettrice della musica : E' proprio Alessandro Cattelan a sottolineare, a inizio puntata, che ormai X Factor ha compiuto 13 anni. E' questo, infatti, il numero totale delle edizioni del talent show, inizialmente nato su Rai Due e poi conquistato da Sky Uno con successo. Gli anni sono quelli, se nei primi tempi il programma aveva quasi il sapore di "evento" (passatemi il termine), è chiaro che dopo 13 edizioni, questo effetto tende ormai a svanire. X Factor inizia ad ...

X Factor 13 – Salvatore Medica si becca del coglio.. da Mara Maionchi [Video] : Salvatore Medica si becca del coglio.. da Mara Maionchi ma passa ai Bootcamp [Video] Salvatore Medica è uno studente di 17 anni. Si presenta sul palco delle audizioni con l’atteggiamento del ragazzo sfigato e vittima della società e con un suo pezzo. L’esibizione lascia tutti a bocca aperta e conquista sia il giudizio del pubblico che quello dei quattro giudici. Sfera Ebbasta: “Guardantoti cantare ho notato che ci fosse, nei ...

