Google nella causa contro l’antitrust UE sfodera gli assi HMD Global e Gigaset

Google - accordo “senza precedenti” : il “più grande acquisto aziendale nella storia di energia rinnovabile” : Anche Google intensifica il suo impegno per lotta ai cambiamenti climatici e, nel giorno dello sciopero globale, il Ceo Sundar Pichai annuncia che il colosso del web ha chiuso un accordo “senza precedenti“. In post, Pichai parla del “più grande acquisto aziendale nella storia di energia rinnovabile“. L’ acquisto è costituito da una serie di accordi per 1.600 megawatt (Mw), con l’inclusione di 18 nuovi accordi ...

Nella giornata del 15 settembre Google dedica un doodle speciale alla botanica Ynés Mexia : Oggi 15 settembre Google ha dedica to un doodle ad una delle botaniche più importanti della storia. Si tratta di Ynés Mexia , statunitense naturalizzata messicana, che ha scoperto almeno 500 specie di piante nel Sud America. Ma la sua importanza non è dovuta soltanto agli studi teorici sulla botanica , dato che è stata soprattutto una grande avventuriera. Infatti, nonostante la sua spedizione sia conosciuta a pochi, la Mexia è stata la prima ...

50 procure degli Stati Uniti indagano sul dominio di Google nella pubblicità online : (foto: Getty Images) Tanto tuonò che piovve. Dopo settimane di annunci, il 9 settembre è stata confermata l’apertura ufficiale dell’indagine preliminare su Google da parte dei procuratori generali di 48 Stati americani, oltre al District of Columbia e al territorio di Porto Rico, per verificare eventuali abusi di posizione dominante da parte del colosso di Mountain View per quanto riguarda la pubblicità e le ricerche sul web. In totale sono ...