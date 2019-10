Centrodestra | Salvini | ‘a piazza S Giovanni molti che c’erano per raduni operai’

**Centrodestra : Salvini - ‘felicissimo per Fi a manifestazione 19 ottobre’** : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Felicissimo dell’adesione annunciata dagli amici di Forza Italia e tutto il centrodestra alla manifestazione del 19 ottobre che sarà il la più imponente e partecipata degli ultimi anni”. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini. L'articolo **Centrodestra: Salvini, ‘felicissimo per Fi a manifestazione 19 ottobre’** sembra essere il primo su Meteo Web.

E. Romagna : Salvini - 'Centrodestra su Borgonzoni - partita chiusa' : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – Tensioni nel centrodestra sul candidato in Emilia Romagna? "partita chiusa. Lucia Borgonzoni parte in vantaggio rispetto a Bonaccini del Pd". Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì.

Copasir - il Centrodestra si spacca sul presidente : Salvini fregato dall'ex fedelissimo di Gianfranco Fini? : Il toto-Copasir rischia di spaccare il centrodestra appena "riunito". Dal vertice tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi non sarebbe uscita una candidatura comune per la presidenza della Commissione parlamentare di controllo sui servizi segreti di sicurezza. Una corsa contro il tempo

Centrodestra torna unito. Salvini - Berlusconi e Meloni : “Insieme per liberare l’Italia” : Il Centrodestra torna compatto nell'opposizione al governo Conte bis. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono incontrati a Milano per fare il punto della situazione (anche in vista delle prossime elezioni regionali) e rilanciare l'unità della coalizione: "Vogliamo liberare gli italiani da questa maggioranza".Continua a leggere

Centrodestra : vertice tra Berlusconi - Salvini e Meloni. “Più coordinamento in Parlamento e spirito unitario in vista di prossime elezioni” : “Ci proponiamo di liberare gli italiani da questa maggioranza”. I leader dei tre partiti di Centrodestra tornano a sedersi allo stesso tavolo. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno partecipato a un vertice a Milano, domenica pomeriggio e al termine del faccia a faccia hanno firmato una nota congiunta: “Il Centrodestra si rimette in marcia verso i prossimi appuntamenti politici ed elettorali con spirito ...

Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi : "Centrodestra unito - libereremo gli italiani" : "Il centrodestra è il progetto politico nel quale si riconosce la maggioranza degli italiani, quello che governa con profitto le principali Regioni italiane e migliaia di Comuni. È l'unica coalizione con una base programmatica comune che ha ideali condivisi. Ci proponiamo di liberare gli italiani da

Lega : Renzi - ‘Salvini ha cancellato l’immagine del vecchio Centrodestra’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Salvini ha giocate tutta la partita su di se, che è stata anche la sua fine. Salvini ha cancellato l’immagine del vecchio centrodestra e ha costruito l’immagine di Salvini, Salvini, Salvini. Fino al 10 agosto tutti a parlare su come si è vestito, a dire il vero non moltissimo, o quello che mangiava, beveva. Lui ha accentrato tutto su di se e in questo è stato abile, è stato ...

Sondaggio Youtrend - elezioni in Umbria : Centrodestra avanti. Matteo Salvini : "Schiaffo a Conte in arrivo" : I primi sondaggi in vista delle elezioni in Umbria del 27 ottobre parlano chiaro: il centrodestra è avanti con la candidata leghista sostenuta anche da Forza Italia e Fratelli d'Italia, Donatella Tesei. Secondo i dati di Quorum/Youtrend, in esclusiva per Agi, riportati su Il Tempo, Vincenzo Bianconi

Salvini riapre all’alleanza di Centrodestra : Raggiunta una prima intesa sulla redistribuzione dei migranti. Al vertice dei ministri dell’Interno tenutosi ieri a Malta è stata redatta una bozza di accordo siglata da Italia, Francia, Germania, Malta, Finlandia e Commissione Ue. La bozza sarà presentata il 7 ottobre in Lussemburgo al Consiglio af

La Lega è al 33% : Matteo Salvini con il Centrodestra al 47% : La Lega di Matteo Salvini è sempre il primo partito italiano. In base all’ultimo sondaggio realizzato da EMG Acqua, infatti, il

Centrodestra : Brunetta - ‘incontro Berlusconi- Salvini sia nuovo inizio’ : Roma, 14 set. (AdnKronos) – ‘Lo ricordo agli amici di Fratelli d’Italia e Lega, Giorgia Meloni e Matteo Salvini: le coalizioni si costruiscono sui valori, i programmi, le piattaforme comuni, con discussioni allo stesso tavolo, con pari dignità, mettendo sul piatto tutti i temi e gli argomenti di breve, medio e lungo periodo. Non si procede per strappi e fughe in avanti, per prese di posizione unilaterali, come è successo, ...

Salvini vede Berlusconi e lancia una nuova idea di Centrodestra : "Fronte comune" contro il governo Conte II, opposizione coordinata e alleanza rinnovata in tutte le prossime scadenze elettorali regionali. Ma soprattutto obiettivo di battaglia comune contro ogni ipotesi di modifica della legge elettorale che "favorisca l'inciucio" post voto tra i partiti. E quindi contro il proporzionale. È l'esito del faccia a faccia di riavvicinamento tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, il primo dopo l'incontro saltato ...