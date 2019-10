Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) I dispositivisono una rivoluzione, ma sono alimentati da batterie che durano troppo poco. Se un giorno non servissero più le batterie, e gliprendessero l’energia necessaria daiche indossiamo? È questa, semplificando la massimo, l’idea di un gruppo di ricerca guidato da Yury Gogotsi del College of Engineering della Drexel University e Genevieve Dion, professore associato al Westphal College of Media Arts & Design, sempre della Drexel. In un articolo pubblicato sulla rivista Advanced Functional Materials, i ricercatori hanno dimostrato di poter creare un filato altamente conduttivo e resistente. Si ottiene rivestendo filati standard con un tipo di materiale conduttivo a base di carbonio bidimensionale chiamato. La carta vincente è il metodo di rivestimento a immersione, simile al processo di tintura, che dà origine a un filo ...

Noovyis : (Vestiti indossabili e lavabili diventano hi-tech con un bagno di MXene) Playhitmusic - - xiusaturn : sto preparando la valigia per partire e mi sono resa conto che ho veramente tre vestiti in croce indossabili? mi ammazzo?? -