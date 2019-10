Smart TV Samsung : quale comprare : Samsung è da sempre uno dei migliori marchi in assoluto quando si parla d’intrattenimento. I prodotti tech sfornati dall’azienda sono infatti contraddistinti da una qualità indiscutibile e anche nella fascia medio bassa, riescono a dare leggi di più...

Samsung rilascia le patch di sicurezza di ottobre per quattro Smartphone in Italia : Samsung ha cominciato oggi a rilasciare anche in Italia le patch di sicurezza di ottobre 2019 per Galaxy Note 10, Galaxy A80, Galaxy A8+ (2018) e Galaxy Note 10+. L'articolo Samsung rilascia le patch di sicurezza di ottobre per quattro smartphone in Italia proviene da TuttoAndroid.

Imperdibili affari su Smartphone Samsung a metà prezzo oggi 10 ottobre per il compleanno Galaxy : Meglio stare in guardia proprio oggi 10 ottobre perché alcuni smartphone Samsung saranno in super offerta anche con lo sconto del 50% sullo shop del produttore. L'occasione imperdibile è data da una ricorrenza davvero speciale ossia il decimo compleanno della serie Galaxy che ricorre appunto oggi. Quali saranno i termini e le condizioni della speciale promozione odierna? Prima di tutto questa avrà il via e terminerà nel giro di una manciata ...

Samsung Daily potrebbe il nuovo servizio di notizie intelligenti integrato in Smartphone e tablet : Samsung Daily è il nuovo servizio di notizie intelligenti per smartphone e tablet Samsung L'articolo Samsung Daily potrebbe il nuovo servizio di notizie intelligenti integrato in smartphone e tablet proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti di sicurezza - Samsung modifica l’elenco degli Smartphone : La situazione degli Aggiornamenti di sicurezza di Android è confusa e disordinata nonostante i migliori sforzi di Google, come il mandato alle aziende di fornire almeno due anni di correzioni di sicurezza. È molto confusa anche quella degli Aggiornamenti di Android in generale, confusione che coinvolge anche e soprattutto gli (Continua a leggere)L'articolo Aggiornamenti di sicurezza, Samsung modifica l’elenco degli smartphone è stato ...

La One UI 2.0 beta con Android 10 dovrebbe arrivare su tutti questi Smartphone Samsung : Nelle scorse ore il team di Samsung ha confermato che si prepara a rilasciare una versione beta di One UI 2.0 con Android 10. Ecco su quali modelli dovrebbe arrivare L'articolo La One UI 2.0 beta con Android 10 dovrebbe arrivare su tutti questi smartphone Samsung proviene da TuttoAndroid.

Samsung rimodula la lista degli aggiornamenti per i suoi Smartphone : ecco che cosa cambia : La lista di aggiornamenti di sicurezza di Samsung mostrano diversi cambiamenti L'articolo Samsung rimodula la lista degli aggiornamenti per i suoi smartphone: ecco che cosa cambia proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Outlook per Android si aggiorna con tante novità - anche per gli Smartwatch Samsung : Il team di Microsoft Outlook ha annunciato il rilascio di un nuovo update dell'app dedicata ai dispositivi Android con il quale viene introdotta qualche novità L'articolo Microsoft Outlook per Android si aggiorna con tante novità, anche per gli smartwatch Samsung proviene da TuttoAndroid.

Nuovi aggiornamenti in roll out per svariati Smartphone Samsung : Ci sono dei Nuovi aggiornamenti software con patch di sicurezza mensili in arrivo per Samsung Galaxy Note 10, Note 10+, Galaxy A80 e altri modelli. L'articolo Nuovi aggiornamenti in roll out per svariati smartphone Samsung proviene da TuttoAndroid.

Manuale Samsung Galaxy Tab A (2019) Guida uso Smartphone : Manuale Samsung Galaxy Tab A (2019) PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy Tab A (2019).

La Red Unlimited Smart di Vodafone strizza l’occhio al Samsung Galaxy A50 : Se state cercando la migliore offerta per poter mettere le mani sul Samsung Galaxy A50, forse questa di Vodafone potrebbe fare al caso vostro. Infatti, il sito dell’operatore telefonico ha appena attivato la promozione Red Unlimited Smart che, appunto, prevede la possibilità di rateizzare l’acquisto di un Samsung Galaxy A50. Lo Smartphone viene inserito con una formula estremamente vantaggiosa, caratterizzata da un canone mensile di ...

Samsung vuole Smartphone più sicuri : ecco il nuovo sistema di accesso tramite PIN : È stato approvato un nuovo ed interessante brevetto Samsung che propone un sistema unico e singolare per la gestione delle sicurezza del proprio smartphone. Dopo il brevetto che mostrava il display mobile nei nuovi smartphone Samsung, la compagnia deposita un nuovo patent che prende in considerazione il riconoscimento delle dita utilizzate per sbloccare il telefono. Come si può vedere dall’immagine qui sopra, l’idea di ...

Samsung pensa a un nuovo futuro con Smartphone con display mobile : Se ad oggi il Samsung Galaxy Fold può sembrare lo smartphone Samsung più avveniristico, un nuovo brevetto appena approvato dal World Intellectual Property Office potrebbe farvi cambiare idea nel giro di un secondo. Immaginatevi un attimo di avere fra le mani uno smartphone “classico” ma con il display in grado di muoversi in su e in giù. Sì, avete capito bene. Per Samsung, l’idea di fondo è quella di integrare alcuni elementi ...

Samsung e Sony si arrendono e fermano la produzione di Smartphone in Cina : Samsung e Sony sono certamente due fra le più grandi aziende hi-tech al mondo impegnate nel campo della telefonia. Nonostante il loro strapotere in questo settore, la serrata competizione in alcune particolari regioni geografiche sta mettendo a dura prova i loro sforzi economici. Tutto ciò si traduce nell’impossibilità per le due aziende di continuare a produrre smartphone in Cina. Nello specifico, Samsung aveva già avviato questo percorso ...