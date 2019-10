Mutuo casa all’asta 100% | come averlo e documenti da presentare

Mutuo casa appoggiato su un altro conto? La banca non può opporsi : Le rate di un finanziamento per l’acquisto della casa possono essere pagate tramite il conto di un diverso istituto di credito

Fondo di garanzia Mutuo prima casa : elenco Consap banche aderenti : Fondo di garanzia mutuo prima casa: elenco Consap banche aderenti In questo articolo abbiamo parlato sinteticamente del Fondo di garanzia mutuo prima casa, soluzione da percorrere soprattutto se si vuole tentare la richiesta di un mutuo 100%. In questo nuovo articolo approfondiremo meglio la questione, illustrando i requisiti di adesione, i soggetti prioritari che possono fare richiesta avendo una corsia preferenziale e le altre informazioni ...

Mutuo casa cento per cento : a chi spetta e come richiederlo : Mutuo casa cento per cento: a chi spetta e come richiederlo Si può accendere veramente un Mutuo casa cento per cento? Ovvero un finanziamento che copri interamente le spese dell’immobile da acquistare? Con la crisi in atto e i risparmi che languono, sempre più cittadini con poche risorse per far fronte a ingenti anticipi sui mutui e che hanno intenzione di acquistare una casa cercano soluzioni alternative e tra queste spicca per l’appunto la ...

Mutuo prima casa rifiutato : quando senza motivazione e chi risarcisce il danno : Mutuo prima casa rifiutato: quando senza motivazione e chi risarcisce il danno Non è difficile che un istituto di credito, una volta istituita la pratica di richiesta, rifiuti di concedere un Mutuo (anche all’ultimo minuto). Mutuo prima casa: perché non viene concesso? In generale, si può dire che il principale motivo per cui le banche rifiutano di concedere un Mutuo è la situazione lavorativa del richiedente: un lavoro con contratto a ...