Morgan si sfoga sullo sfratto | Una barbarie | come l' uccisione di Cristo

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Dopo essere stato a lungo al centro dell'attenzione mediatica, dal giorno in cui ha subito lodalla sua casa di proprietà a Monza, il giudice di The Voice of Italy,, è tornato a far parlare di sé. Nel 2017 il Tribunale di Monza aveva disposto il pignoramento della sua casa in seguito al mancato pagamento degli alimenti da corrispondere alle figlie -dopo le richieste di risarcimento giunte per il mancato pagamento degli alimenti alla figlia Anna Lou, avuta dall'artista con l'ex moglie Asia Argento- e un debito contratto con Equitalia. E la procedura di espropriazione immobiliare ha segnato nel profondo il cantante, tanto che dal palco della Biennale di Milano,è tornato arsi. "L'Italia non è una società giusta, del resto hanno ucciso- ha dichiarato l'artista e componente storico dei BluVertigo-. Dopo di quello può succedere di tutto”.+++Marco ...

