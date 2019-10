Masters 1000 Shanghai 2019 | uno straordinario Matteo Berrettini batte in due set Dominic

Fonte : oasport

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Nell’ultimo quarto di finale deldiun entusiasmanteha battuto in due set l’austriacoThiem sul cemento della megalopoli cinese col punteggio di 7-6 6-4 in una partita giocata col tetto del campo centrale chiuso. Nessuna palla break fino al 3-3 del primo set quandone concede una sbagliando due dritti ma poi la annulla costringendo all’errore di dritto dal fondo Thiem. Si va quindi al tie-break, il 26enne della Bassa Austria va subito sul 3-0 ma si fa rimontare, sul 5-4commette doppio fallo dopo aver perso quattro punti in sei turni di servizio concedendo al 23enne romano due set point che salva entrambi in un modo incredibile, così come salva un terzo sul 7-6, ne spreca lui uno sull’8-7 e sul 9-8 perdeve arrendersi mettendo largo un rovescio dopo 57 minuti di gioco. Non si gioca quasi mai nei primi sei ...

