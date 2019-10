Incendio in fabbrica di tessuti a Casacanditella - fiamme distruggono impianto : Chieti - Un Incendio ha completamente distrutto la notte scorsa una fabbrica di tessuti che si trova a Casacanditella. Le fiamme, sulla cui origine sono in corso accertamenti, si sono sviluppate intorno all'una e trenta. Al momento dell'Incendio nessuno stava lavorando all'interno della fabbrica che si sviluppa su una superficie di circa 4.500 metri quadrati. Sul posto sono giunti ed hanno operato per diverse ore sette automezzi e ...

Cina - Incendio in fabbrica : 19 morti : 9.26 E' di 19 morti e tre feriti il bilancio di un incendio avvenuto in una fabbrica di Ninghai, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. L'incendio, hanno confermato le autorità locali dal loro account sulla piattaforma di social media Weibo,si è sviluppato nella giornata di domenica in una struttura di proprietà del gruppo Ruiqi Daily Necessities. Otto persone sono state salvate dalle fiamme e tre di queste sono state ricoverate in ...

Drammatico Incendio in una fabbrica in Cina : 19 morti : Le fiamme sono divampate in una fabbrica di Ninghai, nella provincia cinese dello Zhejiang, in una struttura di proprietà del gruppo Ruiqi Daily Necessities: al momento il bilancio è di 19 morti e 3 feriti. In Cina non si tratta del primo Drammatico incidente industriale.Continua a leggere

Incendio in fabbrica in Cina : 19 morti : Un Incendio è divampato in una fabbrica di Ninghai, nella provincia cinese dello Zhejiang: al momento il bilancio è di 19 morti e 3 feriti. Le fiamme si sono sviluppate nella giornata di domenica in una struttura di proprietà del gruppo Ruiqi Daily Necessities. Otto persone sono state tratte in salvo, e e di queste sono state ricoverate in ospedale per le ferite riportate. I L'articolo Incendio in fabbrica in Cina: 19 morti sembra essere il ...

Incendio in una fabbrica chimica - esplode una cisterna e piomba sulle auto : feriti due pompieri : Un’esplosione avvenuta in una fabbrica chimica all’estrema periferia asiatica di Istanbul, nel distretto di Tuzla, ha provocato il ferimento di due vigili del fuoco, che si erano recati sul posto per intervenire nello spegnimento di un precedente Incendio. I pompieri sono stati colpiti da un serbatoio di metallo schizzato in aria a seguito dello scoppio. Le drammatiche e spettacolari immagini sono state diffuse nelle scorse ore dalle tv locali. ...

Incendio in fabbrica - una colonna di fumo nero nel cielo di Avellino : Cinque squadre di vigili del fuoco sono entrate in azione ad Avellino, per spegnere un Incendio in un'azienda che produce solventi per batterie. La prefettura ha invitato gli abitanti a restare in casa e chiudere le finestre. (Lapresse) Redazione ?

Avellino - Incendio in fabbrica di batterie : nube tossica. Il sindaco : «Domani scuole chiuse» : Un violento incendio è divampato alla Igs, un'azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme si sono...

Violento Incendio in una fabbrica ad Avellino : Non si segnalano al momento danni tra le persone dopo il Violento incendio divampato nel primo pomeriggio a Piano D'Ardine, alle porte di Avellino. Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti due caponnoni, a quanto riferiscono i vigili del fuoco. Uno dei due capannone è in disuso mentre l'altro è sede di una fabbrica. Sul posto sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco. L'intera zona è avvolta da una densa nuvola nera. Non è ancora possibile ...

Incendio in fabbrica ad Avellino - una nube tossica sovrasta la città. Dichiarato lo stato d'emergenza : Un violento Incendio è divampato alla Igs, un’azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 13.30 nel piazzale esterno all’azienda dove erano state stoccate le produzioni. Non ci sono notizie di feriti o intossicati ma il sindaco ha invitato tutti a rimanere in casa. Un vigile del fuoco ha avuto un malore durante ...

Avellino - Incendio in fabbrica di batterie : nube tossica. Il prefetto : «Restate in casa» : Un violento incendio è divampato alla Igs, un'azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme si sono...

Avellino - Incendio in fabbrica di batterie : nube tossica fino in centro. «Situazione ad alto rischio» : Un violento incendio è divampato alla Igs, un'azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme si sono...