Governo | Conte arrivato a Cernobbio

Massimo D'Alema "consulente" di Giuseppe Conte : lo scoop de Il Foglio sulla nascita del Governo Pd-M5s : Un'indiscrezione esplosiva sul governo giallorosso. Al centro Giuseppe Conte e il suo "consulente", ovvero Massimo D'Alema. Un succoso retroscena della fondamenta assai solide rilanciato da Il Foglio, che indaga sul legame che unisce il premier all'ex segretario del Pds. Un legame che sarebbe sorto

Che cosa c’è nel decreto scuola del Governo Conte : Il decreto scuola è stato approvato ieri sera in Consiglio dei ministri e punta sulla stabilizzazione dei supplenti e sull'assunzione di nuovi insegnanti. "Puntiamo a combattere il precariato nella scuola garantendo il più alto numero di cattedre" ha detto il ministro dell'Istruzione Fioramonti, ma in cosa consiste esattamente la misura?Continua a leggere

Russiagate - Conte punta a tenersi delega Servizi. La Lega : Governo cadrà a gennaio : Nel governo c'e' la convinzione che il premier scegliera' la linea della continuita'. Nessuno strappo sulla gestione dei Servizi. Giuseppe Conte punta a tenersi la deLega e al momento non lavora a stravolgimenti nella catena di comando dell'Intelligence. "Sarebbe come ammettere errori che non ci sono. Piuttosto occorrera' lavorare sulla fuga di notizie", spiegava oggi un ministro senza comunque nascondere la preoccupazione per la fuoriuscita di ...

Governo : Salvini - ‘Conte? sottovalutato suo legame con la poltrona’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Avevo sottovalutato legame di Conte con la poltrona. Diceva ‘non andrei mai col Pd’ e invece è andato col Pd per salvare la poltrona”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo Governo: Salvini, ‘Conte? sottovalutato suo legame con la poltrona’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Nuovo Ticket sanitario e colf : Governo Conte fa retromarcia - non ci saranno : Nuovo Ticket sanitario e colf: governo Conte fa retromarcia, non ci saranno Il tema della riforma dei Ticket e del super Ticket sanitario è tornato in auge grazie alle recenti dichiarazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza. L’unico ministro in quota LeU ha proposto una rimodulazione del Ticket a partire da criteri di progressività e l’abolizione totale del super Ticket. Inoltre, chiede un piano importante ...

Governo - Renzi a Conte : “Basta scontro continuo. Da me solo consigli - poi faccia lui” : Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, cerca di placare la polemica con il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, sostenendo che lo "scontro continuo deve finire". Renzi definisce quelli dati a Conte solo come dei consigli, non degli ultimatum. E sulla legge di Bilancio sottolinea che a decidere debba essere comunque il presidente del consiglio.Continua a leggere

Intelligence : Conte - ‘non concepibile fuori da controllo Camere-Governo’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – L’Intelligence “è il presidio della democrazia, non essendo concepibile che si muova al di fuori del controllo parlamentare e dei compiti che il governo le assegna”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, alla cerimonia per il giuramento del del Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica, rimarcando come “l’interesse nazionale” sia “il perno ...

Matteo Renzi contro Conte e Pd : "Questi sono idioti - non hanno capito che non voglio far cadere il Governo" : Matteo Salvini e Matteo Renzi per una volta sembrano essere d'accordo. Entrambi - con motivi differenti - sono interessati al referendum confermativo sul provvedimento che darà una sforbiciata ai parlamentari. Una misura per cui il leader della Lega starebbe facendo carte false affinché i suoi allea

Otto e Mezzo - Paolo Mieli su Matteo Renzi : "Il suo vero obiettivo è fare un nuovo Governo Pd-M5s senza Conte" : Paolo Mieli, ospite a Otto e Mezzo da Lilli Gruber svela il vero obiettivo di Matteo Renzi: "L'ex premier mina alla legislatura, lui matura il desiderio di far fuori Giuseppe Conte. Nei suoi disegni il leader di Italia Viva pensa di sostituire il presidente del Consiglio con un altro nome, mantenend

Governo : Conte domani al Dis - in serata incontro con presidente Consiglio Ue : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – Mattinata al Dis, appuntamento alle 9.30, per il giuramento dei neoassunti nel Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica per il premier Giuseppe Conte. Alle 20, invece, il capo del Governo riceverà a Palazzo Chigi il belga Charles Michel, presidente designato del Consiglio Ue.L'articolo Governo: Conte domani al Dis, in serata incontro con presidente Consiglio Ue sembra essere il primo su ...

Matteo Renzi e Giuseppe Conte - lo scambio tra Iva e servizi segreti : trattativa al Governo : Matteo Renzi fa un passo indietro. L'ex premier rivede la sua posizione nei confronti del governo giallo-rosso e, soprattutto, sulla questione tasse. Il leader di Italia Viva sarebbe infatti disposto a mettere sul tavolo una maggiore flessibilità sulla riduzione del cuneo fiscale, che aveva giudicat

Il pasticcio di Trump in Siria e i dubbi sulla manovra del Governo Conte : Donald Trump decreta la morte di qualche decina di migliaia di persone e la fine di popoli come quello curdo. Con il suo solito stile rivoltante e con il modo di trattare la politica internazionale a metà tra la litigata al semaforo e le acrimonie familiari tra eredi malContenti ha stabilito il riti

Governo - nuova provocazione Renzi a Conte : “Ceda delega ai servizi”. Orlando : “Ultimatum dalla Leopolda sono come quelli dal Papeete” : Le strategie e le dichiarazioni di Matteo Renzi che, nelle ultime settimane, hanno messo nel mirino l’esecutivo continuano a creare tensioni nella maggioranza di Governo. Prima lo scontro su Iva e cuneo fiscale, con la richiesta di maggior collaborazione da parte del presidente del Consiglio sul rilancio del Paese e la risposta di quest’ultimo che arriva a mettere in discussione la collaborazione tra le forze all’esecutivo. ...