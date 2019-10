Formula 1 | Bottas in estasi dopo le libere di Suzuka | “giornata divertente | ma non c’è

Formula 1 - Hamilton punge Bottas e pensa… ai delfini : “voglio andare dove li massacrano” : Il pilota britannico ha prima analizzato la prima giornata di libere a Suzuka, rivelando poi di voler andare domani in un luogo noto per il massacro dei delfini Lewis Hamilton può chiudere con un sorriso la prima giornata di prove libere a Suzuka, pur avendo chiuso le FP2 alle spalle di Valtteri Bottas. Photo4/LaPresse Una piccola macchia che potrebbe costargli cara nel caso in cui venissero cancellate le Qualifiche slittate a domenica ...

DIRETTA Formula 1/ Prove libere Fp2 : primo Bottas - 4° Vettel - Gp Giappone 2019 - : DIRETTA FORMULA 1, Prove libere Fp2, Gp Giappone 2019,: si sono concluse le libere numero due di Suzuka, con Bottas in vetta

Formula 1 – Concluse le FP2 di Suzuka : Bottas in pole se le qualifiche verranno cancellate! Ferrari in difficoltà [TEMPI] : Bottas precede Hamilton per la seconda doppietta Mercedes nella mattinata di Suzuka: se le qualifiche saranno cancellate, il finlandese ha la pole in tasca. Ferrari in difficoltà dietro Verstappen In un weekend abbastanza incerto a causa delle condizioni meteo, probabilmente è la Mercedes ad avere almeno una sicurezza: le novità portate in pista a Suzuka funzionano. Dopo la doppietta nelle FP1, anche le FP2 vedono il dominio delle ...

Diretta Formula 1/ Prove libere live Fp2 : Bottas poi Hamilton - Gp Giappone 2019 - : Diretta Formula 1, Prove libere live Fp2: Bottas ha fissato il cronometro sul tempo di 1:27.785, piazzandosi al momento davanti ad Hamilton

Formula 1 – Concluse le FP1 a Suzuka - Bottas guida la doppietta Mercedes : qualifiche spostate a domenica mattina [TEMPI] : Le FP1 di Suzuka si concludono con la doppietta Mercedes firmata Bottas-Hamilton davanti a Vettel e Leclerc: le qualifiche intanto slittano alla domenica mattina a causa del tifone Hagibis Nonostante la minaccia incombente del tifone Hagibis, i piloti di Formula 1 scendono in pista a Suzuka per le FP1 del Gp del Giappone. La prima sessione di prove libere si chiude nel segno delle Mercedes che, complici le novità portate in pista, firmano ...

Formula 1 – Bottas non vede l’ora di correre : “aggiornamenti importanti a Suzuka - maggiori prestazioni per la Mercedes” : Valtteri Bottas è pronto per la gara di Suzuka: il nuovo pacchetto di aggiornamento della Mercedes dovrebbe garantire migliori prestazioni in pista Dopo la doppietta in Russia, nonostante la Ferrari si sia dimostrata sempre una rivale piuttosto agguerrita, la Mercedes ha tutta l’aria di voler replicare a Suzuka e mettere una seria ipoteca sul Mondiale. Il compito potrà essere facilitato da un nuovo pacchetto di aggiornamento che la ...

Formula 1 - Bottas si gode il secondo posto : “ho salvato il week-end - peccato per il tempo perso dietro la McLaren” : Il finlandese ha commentato il secondo posto ottenuto in Russia, utile per completare l’insperata doppietta Mercedes a Sochi secondo posto e tanti sorrisi per Valtteri Bottas, che porta a casa un risultato oltre le più rosee aspettativa, grazie ai problemi di affidabilità avuti dalla Ferrari con Vettel. Lapresse Soddisfazione e tanto entusiasmo in casa Mercedes, con il pilota finlandese che esalta il lavoro del proprio team: ...

Formula 1 – Hamilton applaude il team - Bottas sereno e Leclerc schietto : le parole dei protagonisti del Gp di Sochi : Hamilton si congratula col team, Bottas pensa a migliorarsi e Leclerc spiega il team radio dopo il sorpasso di Vettel: le parole dei piloti dopo il Gp di Russia Clamorosa doppietta Mercedes, oggi a Sochi: Lewis Hamilton ritrova il sorriso, e la vittoria, grazie ad un problema al motore che ha costretto Vettel al ritiro e ha permesso al britannico di effettuare il pit stop durante la virtual safety car. Alle spalle di Hamilton si è piazzato ...

Formula 1 – Mercedes - Bottas fra difficoltà e strategia : “Ferrari più veloci in rettilineo - dunque abbiamo pensato di…” : Dopo la quarta posizione nelle qualifiche di Sochi Valtteri Bottas fa luce sulla strategia Mercedes: Ferrari troppo veloce, le ‘Frecce d’Argento’ proveranno a rincorrere Non va oltre il quarto posto Valtteri Bottas nelle qualifiche di Sochi. In una pista che in passato gli è sempre stata favorevole, il pilota finlandese non riesce ad esprimersi al meglio, finendo addirittura quinto e guadagnando una posizione solo grazie ...

Formula 1 - Bottas preoccupato da Ferrari e Red Bull : “sono apparse un po’ troppo veloci” : Il finlandese è ottimista in ottica gara, ma per le qualifiche spera nella pioggia per poter impensierire la Ferrari Giornata interlocutoria per la Mercedes a Sochi, il passo gara sembra essere positivo in vista di domenica, mentre in ottica qualifiche la situazione si complica. Photo4/LaPresse Ne è consapevole Valtteri Bottas che, al termine delle prime due sessioni di prove libere, ha puntato il mirino su Ferrari e Red Bull: ...

Formula 1 – Bottas in Russia vuole brillare : “pista che mi dà fiducia. Spero di non dover lasciare posizioni…” : Valtteri Bottas è pronto a ripetere i buoni risultati ottenuti in passato a Sochi: il pilota Mercedes ha fiducia nonostante i rivali e si augura di non dover lasciare la posizione ad Hamilton come accaduto a Singapore La Mercedes si lecca le ferite dopo la gara di Singapore. Le due ‘Frecce d’Argento’ sono finite entrambe fuori dal podio, nonostante alla vigilia della gara fossero favorite. Valtteri Bottas, che in gara ha ...

Formula 1 – La verità di Bottas : “vi spiego perchè ho lasciato passare Hamilton. La prossima volta però…” : Valtteri Bottas sottolinea gli errori della Mercedes a Singapore e spiega perchè ha lasciato la posizione ad Hamilton durante la gara La gara della Mercedes a Singapore non è andata secondo i piani. Le ‘Frecce d’Argento’ sembravano favorite alla vigilia, complice la natura della pista non proprio consona alla Ferrari, ma la gara odierna ha dato un responso compeltamente ribaltato: Ferrari entrambe sul podio, con Vettel e ...

Formula 1 - Bottas spiazzato dalle Ferrari : “si sono dimostrate sempre più veloci - difficile eguagliarle” : Il finlandese ha parlato dopo le qualifiche del Gran Premio di Singapore, tradendo una certa delusione per il proprio risultato Solo un quinto posto per Valtteri Bottas sulla griglia di partenza del Gran Premio di Singapore, il finlandese non è riuscito a tenere testa a Hamilton e alle due Ferrari, apparse imprendibili soprattutto con Leclerc. Photo4/LaPresse Interrogato al termine della sessione, Bottas ha ammesso: “è stato un ...

Formula 1 - Bottas prepara la trappola ad Hamilton : “sto studiando come batterlo - guardo tanti video” : Il finlandese non ha nessuna intenzione di stare eternamente alle spalle di Hamilton, per questo studia a fondo come batterlo Valtteri Bottas studia come battere Lewis Hamilton, il pilota finlandese vuole risalire la china e mettere pressione al proprio compagno di squadra, fino a questo momento rimasto stabilmente davanti nella classifica piloti. Photo4/LaPresse Il driver di Nastola non sta lasciando nulla al caso, come ammesso da lui ...