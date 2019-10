Sistema Bibbiano | anche a Torino i tentacoli degli affidi illeciti

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Costanza Tosi Elena Barlozzari Affondano nellapentastellata le radici del, ovvero quel metodo inaugurato da Claudio Foti che è alla basescandali sugliDall’Emilia alla Campania lo scandalosi allarga a macchia d’olio. Sono sempre di più le famiglie che denunciano l’allontanamento dei propri bimbi sulla base di false accuse. A Salerno la Procura si è già messa in moto per rivedere alcuni casi, mentre in città come Verona e Roma sono emerse storie che ricalcano in maniera impressionate quelle che arrivano da. Storie di mamme e papà accusati di aver abusato dei propri figli senza uno straccio di prova, storie di famiglie divise e minori portati via dalle proprie case come fossero dei pacchi. E a? Dopo l’arresto di Claudio Foti, i riflettori sul capoluogo sabaudo si sono spenti, ...

valigiablu : Bibbiano, per il Tribunale dei minori di Bologna dopo i controlli effettuati su 100 fascicoli: Sistema sano, nessun… - fanpage : #Bibbiano, il Tribunale dei Minori: 'Nessuna anomalia in cento casi, il sistema è sano' - TgLa7 : Bibbiano, l'affare si sgonfia? Il tribunale dei minori esamina 100 casi, non c'è ombra di sistema -