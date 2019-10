Nobel letteratura a Olga Tokarczuk e Peter Handke

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma, 10 ott. (AdnKronos) – E’ andato alla scrittrice polaccail premioper ladel 2018. Mentre per il 2019 è stato premiato. Ad annunciarlo a Stoccolma l’Accademia di Svezia., nata nel 1962, vince il riconoscimento per aver costruito i “propri romanzi con una tensione tra aspetti culturali opposti: natura vs cultura, ragione vs follia, uomini vs donne, etc”, e per la sua “immaginazione narrativa che con passione enciclopedica rappresenta l’attraversamento dei confini come forma di vita”, recitano le motivazioni del premio. Ilè stato invece assegnato ad“per un lavoro influente che con ingegnosità linguistica ha esplorato la periferia e la specificità dell’esperienza umana”, recitano le motivazioni. Per l’Accademia di Svezia lo scrittore ...

NicolaPorro : #GretaThunberg in odor di #PremioNobel per la Pace? È troppo poco: diamole anche il #Nobel per la Letteratura, la F… - Corriere : Nobel per la Letteratura, vincono Peter Handke e Olga Tokarczuk - Internazionale : I numeri dell’hotel Capital, di Olga Tokarczuk. Alla scrittrice polacca è stato assegnato il premio Nobel per la le… -