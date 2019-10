Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019)Addati e Giordanosono tornati prepotentemente al centro del gossip. Da un paio di settimane a questa parte sul loro conto si mormora undi. Dopo giorni di silenzio sulla vicenda, pare che l'ex tronista di Uomini e Donne abbia deciso di fare chiarezza. Tutto è partito con alcuni avvistamenti della coppia. Ad alimentare le voci di una riappacificazione tra i due, in queste ore sarebbe anche un video che ritrae i due giovani in teneri atteggiamenti. Per questo motivo dopo aver scelto la via del silenzio,Addati ha deciso di pubblicare un messaggio su Instagram....

ElisaDiGiacomo : Nilufar, ex di U&D, smentisce il ritorno di fiamma con Mazzocchi: 'Indietro non si torna' -