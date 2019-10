Naomi Campbell | “Sono una tossicodipendente e un’alcolista in via di guarigione | una

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) “Ringrazio Dio di essere unain via di, una sopravvissuta. Non ho una vita immacolata e non pretendo di averla”. A rivelarlo è la topmodelin un’intervista al Wall Street Journal in cui, fresca di passerella alle ultime sfilate, ha parlato della sua vita privata, dalla mancata maternità alle dipendenze di cui ha sofferto. A quasi cinquant’anni,è ancora bellissima e in perfetta forma e quando le è stato chiesto se si senta finalmente pronta ad avere figli, la top model ha risposto: “Avere dei bambini? Non ancora, vedrò cosa mi porterà l’universo”. D’altra parta ad oggiè single ma, dice, ”‘essere single non significa essere soli. ‘Io non ho tempo di annoiarmi e non ho tempo di sentirmi solo’, mi disse un giorno De Niro (con cui la modella ebbe una breve love story negli anni ...

