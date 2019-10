Naomi Campbell | “Ringrazio Dio di essere una tossicodipendente e un’alcolista in via di

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Una maternità mancata vissuta con serenità, le dipendenze sconfitte e la vita da single. A quasi cinquant’anni,sfoggia una bellezza magnetica e torna a confessarsi sulle pagine del Wall Street Journal.Quando le è stato chiesto se si senta finalmente pronta ad avere figli, la top model ha risposto: “Avere dei bambini? Non ancora, vedrò cosa mi porterà l’universo”.Nell’intervista, la modella ha anche parlato delle dipendenze da cui sta cercando di uscire: “Ringrazio Dio diunae un’alcolista in via di guarigione, una sopravvissuta. Non ho una vita immacolata e non pretendo di averla”Dopo la fine della relazione con il cantante Liam Payne (mai confermata), nella vita dellaattualmente non c’è un amore. ”‘single non ...

