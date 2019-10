Fonte : romadailynews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma – Oltredi ‘’ meglio nota come ‘droga della pazzia’, nascoste nel doppiofondo di una valigia. Maxi sequestro dei Carabinieri della Stazione Romanell’ambito dell’Smuggler’. Un 40enne bengalese, durante una perquisizione domiciliare, e’ stato trovato in possesso dell’enorme quantitativo di stupefacente, il piu’ ingente mai effettuato in Italia, ed e’ stato arrestato in flagranza di reato. L’uomo e’ stato trasferito presso la casa circondariale di Regina Coeli in attesa dell’udienza di convalida. Oltre 200mila euro il valore complessivo della droga sequestrata. Il blitz avvenuto nella giornata di ieri rientra nell’ambito dell’operazione coordinata dal Nucleo Investigativo di Venezia, al termine dell’che ha dato ...

romadailynews : Indagine ‘#Yaba Smuggler’: 36mila pasticche di Yaba sequestrate al Quadraro: Roma – Oltre… -