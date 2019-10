Fermato e arrestato 19enne | aveva 4 | 5 kg di hashish

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma – Beccato con 4 kg e mezzo didurante un normale controllo in strada. Maxi sequestro di stupefacente ieri sera a Roma al Tiburtino da parte della Guardia di Finanza. Protagonista unromano che,per un normale controllo in strada in viale Sacco e Vanzetti, nella zona di Colli Aniene, e’ stato trovato in possesso della droga. La perquisizione domiciliare a Ciampino, ha portato alla luce oltre a un bilancino di precisione anche un notevole numero di bustine pronte per il confezionamento. Il giovane, incensurato, e’ statoe ora sara’ giudicato con il rito direttissimo. L'articolo4,5 kg diproviene da RomaDailyNews.

MariaLu91149151 : RT @GiancarloDeRisi: Spacciatore arrestato per la quarta volta dall’inizio dell’anno. Tornerà libero ancora? I carabinieri lo hanno fermato… - rossella_falai : RT @GiancarloDeRisi: Spacciatore arrestato per la quarta volta dall’inizio dell’anno. Tornerà libero ancora? I carabinieri lo hanno fermato… - francescomorat2 : RT @GiancarloDeRisi: Spacciatore arrestato per la quarta volta dall’inizio dell’anno. Tornerà libero ancora? I carabinieri lo hanno fermato… -