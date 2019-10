Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 10 ottobre 2019) “Sono piena di ammirazione per queste ragazze, per questeche combattono non solo per difendere un territorio, ma per difendere la libertà del loro popolo e per i diritti che comehanno conquistato. Loro sì che rappresentano un esempio, una speranza. Per questo chiunque di noi abbia una coscienza democratica, soprattutto noinon possiamo non dirci ‘’ ed essere a fianco di queste straordinarie combattenti per la libertà”. A sostenerlo, in questa intervista ad HuffPost, è una delle più grandi scrittrici italiane:. “Al Governo italiano – dice la scrittrice – mi sento di chiedere di prendere posizione e di agire di conseguenza in ogni organizzazione internazionale di cui facciamo parte, l’Unione Europea, l’Onu, la Nato. In ciò che sta avvenendo in ...

HuffPostItalia : Dacia Maraini: 'Io sto con le donne curde' - user9870 : Dacia Maraini: 'Io sto con le donne curde' - LkbrassIT : RT @HuffPostItalia: Dacia Maraini: 'Io sto con le donne curde' -