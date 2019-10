Crescono nel 2018 le violenze su minori

Aumentano nelvittime di reati: nei dati di Terre des Hommes, lo scorso anno sono stati 5.990, il 3% in più rispetto al 2017. Un terzo delle vittime ha subito maltrattamenti in famiglia (+14% dal 2017) Bambine e ragazze le più colpite,59,4%: non a caso l'8° Dossier è pubblicato alla vigilia della Giornata mondiale delle bambine. La violenza sessuale è il secondo reato in termini di vittime: 656nel, l'89% bambine e ragazze.anche le vittime di pedopornografia, in calo del 27% gli omicidi, 16(Di giovedì 10 ottobre 2019)