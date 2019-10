Abusò di 2 minori dopo avergli dato mix di droghe | condannato a 8 anni

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Stuprò due ragazze minorenniaverle drogate. Per questo motivo, un quarantenne residente nel fiorentino è statoad 8di carcere per violenza sessuale aggravata, cessione di stupefacenti e minacce aggravate. Un orrore che, solo a raccontarlo, fa venire i brividi. L'ennessima, drammatica storia di abusi sessuali ai ddi due ragazzine, poco più che teenager. E, come se non fosse già abbastanza, c'è di mezzo anche la droga. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna de La Nazione, i fatti risalgono all'estate del 2016 ma, soltanto oggi, il Gup di Firenenze si è espresso in merito a questa terribile vicenda di molestie.Tutto sarebbe cominciato trefa quando l'uomo, un quarantenne residente nel fiorentino, avrebbe stretto una rapporto d'amicizia con due adolescenti. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe ospitato entrambe le giovani nel suo appartamento, in ...

