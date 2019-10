Nord-est della Siria | Erdogan lancia offensiva contro i curdi Almeno 15 morti

Siria - i bombardamenti turchi si estendono nel Nord-est : i curdi fuggono dai centri abitati : I bombardamenti dell’aviazione turca, che nel primo pomeriggio hanno colpito le città sul confine di Tel Abyad e Sere Kaniye, si sono estesi a Qamislo e Derik, nel nord-est del Kurdistan Siriano. Le immagini mostrano gli effetti del passaggio dei caccia di Ankara, che hanno colpito nelle aree circostanti i centri abitati, e la fuga dei civili da Sere Kaniye. L'articolo Siria, i bombardamenti turchi si estendono nel nord-est: i curdi ...

Meteo : insiste il ciclone all'estremo sud - peggiora anche al Nord : Il vortice di bassa pressione che da due giorni si è rintanato tra il Canale di Sicilia e la Libia continua a risucchiare energia dal Mediterraneo e a muoversi in senso antiorario? nei pressi...

Siria - Turchia inizia l'invasione anti-curdi/ Usa "no via libera" : spari nel Nord-Est : Siria, inizia invasione Turchia: Trump 'no via libera, rischi ripercussioni per Ankara', replica Erdogan 'no minacce da nessuno'. I primi spari nel Nord-Est

Greta e Carola in corsa al Nobel per la Pace : sarà guerra tra le due Nordiche o Papa Francesco le spodesterà? : I bookmaker inglesi puntano su Greta Thunberg: l’attivista svedese 16enne, icona della lotta al cambiamento climatico, è la favorita come vincitrice del Premio Nobel per la Pace, che sarà annunciato al mondo il prossimo 11 ottobre. Ora, che sia come dice il Daily Mail, ovvero che Greta e il suo movimento abbiano fatto qualcosa di straordinario, potremmo anche farlo passare per vero, benché discutibile, ma la forzatura del collegamento tra ...

Riempivano capannoni del Nord Italia con rifiuti illeciti - 11 persone arrestate : Lavinia Greci La banda, fermata dai forestali di Milano, Lodi, Pavia, Torino, Napoli, Reggio Calabria e Catanzaro, avrebbe tentato di sequestrare anche un imprenditore. Plauso del ministro Costa: "Un'operazione del genere fa da azione deterrente" Buttavano rifiuti illeciti in luoghi non adatti a quel tipo di smaltimento: al nord Italia lo facevano nei capannoni abbandonati, al Sud proseguivano l'attività in Calabria. Per questo ...

Rifiuti illeciti in capannoni abbandonati nel Nord Italia e in una cava in Calabria : 11 arresti : Riempivano di Rifiuti illeciti capannoni nel Nord Italia e ne seppellivano altri in una cava dismessa in Calabria. Undici persone connesse allo stesso giro illecito che emerse dopo il rogo di Corteolona (Pavia) sono state arrestate dai Carabinieri Forestali dei Gruppi di Milano, Lodi, Pavia, Torino, Napoli, Reggio Calabria e Catanzaro.Continua a leggere

Made in Italy : da Università Nordest 1 - 8 mln per l’innovazione : Padova, 4 ott. (AdnKronos) – Con finanziamenti per 1,8 milioni di euro destinati a sostenere le aziende nei progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, Smact è il primo Competence Center a pubblicare un bando destinato alle imprese, dando così concretezza ad un pilastro della mission dei centri di competenza. Il bando, aperto fino al 29 novembre, prevede il cofinanziamento dei migliori progetti presentati ...

Made in Italy : da Università Nordest 1 - 8 mln per l’innovazione (2) : (AdnKronos) – L’idea di Smact ha convinto il Ministero dello Sviluppo Economico che ha assegnato al Competence Center triveneto sette milioni di euro di finanziamento per portare a termine tre obiettivi: orientare le Pmi nel percorso obbligato ma complesso della digitalizzazione, formare imprenditori e decisori ai temi cardine dell’Industria 4.0 e cofinanziare i progetti migliori di innovazione. è proprio su questo ultimo ...

Taranto - rissa tra immigrati : arrestato un 23enne Nordafricano : Emanuela Carucci Un altro extracomunitario è stato trasportato dai sanitari del 118 in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. È stato colpito alla testa con una mazza da baseball È scoppiata nei pressi di una sala slot una rissa tra due gruppi in cui erano coinvolti anche due immigrati nordafricani. Il fatto è accaduto a Taranto. Per questo un 23enne di origine africana è stato arrestato dagli agenti ...

Il laboratorio Nordest tra sostenibilità e innovazione : Nel rapporto gli approfondimenti sull'economia di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige

Forti temporali al Nord-est - Bora fino a 110 km/h e grandinate : L'aria fredda sta facendo il suo ingresso in queste ore sulle regioni del nord Italia ed in particolar modo sul Triveneto attraverso impetuosi venti di Bora. Premettiamo che questo peggioramento...