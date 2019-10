Miopia | disturbo in crescita | “nel 2050 interesserà oltre il 70% degli italiani”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Bambini e adolescenti di oggi, perennemente assorti nei loro device, saranno gli adulti miopi di domani. Alla vigilia della Giornata mondiale della vista, che quest’anno pone l’accento sull’importanza dei controlli per preservare la saluteocchi, il professor Paolo Nucci, Direttore della Clinica Oculistica Universitaria dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, evidenzia come lasarà una delle principali problematiche con cui fare i conti: “Questa patologia è in costante aumento: entro metà secolo in Italia e nel resto d’Europa, il 75-80% della popolazione sarà miope. Tra le cause, non solo la genetica ma anche lo stile di vita caratteristico dei Paesi industrializzati, caratterizzato dall’impiego costante di dispositivi che richiedono attività visiva ravvicinata, ambienti chiusi, scarsa esposizione all’aria aperta e alla luce naturale”. “La buona notizia – prosegue Nucci ...