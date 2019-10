Milan | Tardelli spezza una lancia a favore di Pioli | “allenatore che studia e lavora Può

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) L’arrivo di Stefanoalnon è stato accolto con grande scetticismo dai tifosi: Marcoprova a fare cambiare idea sul suo ex compagno alla Juventus Esonerato Giampalo, preso atto del mancato arrivo di Spalletti, ilha deciso di puntare su Stefano. Un piano B, ma anche una decisione di secondo piano: così è stata percepita la firma dell’ex allenatore della Fiorentina da parte dei tifosi rossoneri. Tanto scetticismo, forti proteste e addirittura l’hashtag #Out in tendenza su Twitter ancor prima del suo arrivo, hanno reso le prime ore in rossonero di Stefanodavvero complicate. Intervistato dalla ‘Rosea’, ci ha pensato Marcore unaindel suo ex compagno alla Juventus. L’ex calciatore bianconero ha raccontato che tipo di giocatore fosse, sotto il profilo caratteriale: ...

Alexdam6666 : @Gazzetta_it Tardelli , di lui da allenatore si ricorda solo un milan inter 6-0 Se lui vota pioli. Siamo in B - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Tardelli vota #Pioli: 'Gran lavoratore, riuscirà a risollevare il #Milan' - salottocalcio : Tardelli vota #Pioli: “Gran lavoratore, riuscirà a risollevare il Milan” ?? #rassegnastampa -