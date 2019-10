M5S | fumata nera sui capigruppo In testa gli attuali vice Silvestri e Perilli

Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Appena 33 voti alla Camera per la candidata dei “governisti” Anna Macina: un alert per Di Maio. Al Senato Toninelli conquista soltanto 25 voti. Avanti a oltranza finché non ci sarà la maggioranza assoluta

