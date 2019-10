Le scarpe con l’esoscheletro made in Italy

Fonte : wired

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)sotto forma di scarpa, ispirato allo scarpone da sci, rappresenta una nuova ed interessante forma di tecnologia wearable. L’azienda che l’ha creato è di Bergamo e si chiama Grin Shoes, e ha realizzato l’omonimo modello di calzatura che presenta un terzo punto d’appoggio sulla tibia dove due sostegni laterali e un morbido cuscinetto scaricano il peso per poi recuperarlo in fase di spinta. La scarpa è comoda, basata su una suola rigida (esattamente come lo scarpone, dove non a caso scarichiamo il peso sulla linguetta rigida) ed un’intersuola in fibra di vetro per permettere il movimento corretto. Ma a che serve? L’obiettivo è quello di una minore fatica, maggiore stabilità, una postura più corretta con bacino aperto e la tonifica di gambe, glutei, schiena e addominali. Come effetti secondari ci sono l’incremento della microcircolazione ed il linfodrenaggio, in ...

fattoquotidiano : Bosnia, migrante tunisino muore con i piedi in cancrena: respinto al confine dalla polizia croata, era senza calze… - minseokookie : con double knot gli stray kids ci dicono di allacciare le scarpe ben strette pronti ad affrontare ogni sfida senza… - darmen2510 : @DavideFalchieri Trovò un calzino nylon indossato per una settimana con le scarpe da ginnastica buttato via dal buz… -