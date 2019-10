La Chiesa tedesca vuole lo scisma da Roma? 

Fonte : agi

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) “Non sarà Roma a dirci quello che dobbiamo fare in Germania” come ebbe a dire il Presidente della Conferenza episcopale tra un Sinodo e l'altro sulla famiglia. La questione amazzonica, il celibato sacerdotale e la rivolta dei vescovi tedeschi sono i temi dello scontro del prossimo Sinodo dellacattolica. Lo scontro si preannuncia piuttosto acceso. “Il dilemma – osserva il quotidiano diretto da Claudio Cerasa – è se si tratti della esplicita volontà di rompere, magari con uno– evocato dal Pontefice e nei giorni scorsi dal cardinale Rainer Maria Woelki –, o piuttosto di alzare la posta per ottenere maggiore autonomia dottrinale, in linea con i propositi di Evangelii gaudium, il programma del pontificato di Francesco pubblicato nel novembre del 2013. “Lanonla rottura perchéessere parte dellauniversale. I vescovi tedeschi rispettano il ...

