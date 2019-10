Incidente con i 4 ragazzi morti | arriva la conferma sul conducente responsabile

Incidente Cosenza - quattro morti. Il conducente ferito positivo a test droga : È risultato positivo al test per la droga il conducente della vettura che nella notte tra sabato e domenica scorsi, a Rende, si è scontrata con un'altra vettura sulla quale...

Bellissima donna dopo un Incidente con la sua auto - si denuda e balla per strada - voleva sentirsi libera! : Una donna ha deciso di compiere un gesto molto bizzarro subito dopo essere stata coinvolta con la propria auto in un incidente. La donna ha fatto una spericolata inversione di marcia che ha provocato un incidente. Subito dopo il forte urto, la donna è uscita dall’auto miracolosamente illesa e ha iniziato a svestirsi e a ballare. L’incredibile evento è avvenuto su una strada molto trafficata dello stato di Filadelfia negli Stati ...

Ciclismo - Edo Maas in ospedale : bruttissimo Incidente contro una macchina in discesa dal Ghisallo : Edo Maas è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. Il 19enne olandese è caduto violentemente lungo la discesa del Ghisallo (nei pressi di Asso, in provincia di Como) in occasione del Piccolo Lombardia (corsa del calendario under 23) ed è andato a sbattare contro una vettura che si sarebbe trovata in movimento nella traiettoria dei corridori. L’atleta del Team Sunweb ha riportato ferite molto gravi e un ...

Scontro nella galleria I Pianacci - nell'Incidente ferite 3 persone : Pescara - Tre persone sono rimaste ferite nel pomeriggio in un incidente accaduto lungo la statale 714 'Tangenziale di Pescara' all'interno della galleria 'I Pianacci' dove sono rimaste coinvolte due autovetture. Il traffico è stato bloccato all'altezza del km 0,650, nel territorio comunale di Montesilvano (Pescara). Sul posto i sanitari del 118, gli agenti della Polstrada e i Vigili del Fuoco . I feriti sono ...

Incidente nel Mar del Giappone : scontro tra nave e battello - danni e feriti : Incidente nel Mar del Giappone: un’imbarcazione da pesca nordcoreana è entrata in rotta di collisione con una nave Giapponese dell’Agenzia nazionale della pesca, 350 km a nord della prefettura di Ishikawa. La Guardia costiera nipponica ha precisato che l’Incidente si è verificato nei pressi della penisola di Noto e circa 20 membri dell’equipaggio del battello nordcoreano sono caduti in mare, e l’imbarcazione ha ...

Ciclismo – Giovanni Iannelli in gravi condizioni : Incidente durante la volata - cade e sbatte violentemente la testa : Grave incidente durante l’ultima tappa del Trofeo Bassa Valle Scrivia a Molino dei Torti: Giovanni Iannelli cade in volata e sbatte contro un parapetto in cemento, è in gravi condizioni Ill finale del Trofeo Bassa Valle Scrivia a Molino dei Torti è stato tristemente tragico. durante la volata dell’ultima tappa, Giovanni Iannelli è caduto a tutta velocità, sbattendo violentemente contro un parapetto in cemento. Il 22enne della Hato Green ...

Lady Diana - la confessione dell’uomo che causò l’Incidente mortale : Si riapre il giallo sulla morte di Lady Diana. L’incidente di quel tragico 31 agosto 1997, sotto il tunnel dell’Alma a Parigi, fu fatale per la principessa: all’epoca Lady D. aveva soltanto 36 anni. L’uomo a bordo della Uno bianca che quella notte speronò la Mercedes dove viaggiavano Diana, il compagno Dodi Al-Fayed e l’autista Henri Paul, era Le Van Thanh. Secondo l’esclusiva di Oggi, l’autista avrebbe ...

Incidente sulla Vittoria Scoglitti : scontro tra 2 auto : una vola nelle serre FOTO : Incidente stradale ieri sera sulla ex Sp 17, la Vittoria Scoglitti. Lo scontro tra due auto, una Bmw X5 e una Volkswagen Touran. Una vola nelle serre

Incidente stradale in via Gigi Olivari a Modica : auto contro un muro : Incidente stradale autonomo ieri sera, intorno alle ore 23, in via Gigi Olivari a Modica. Un'auto si schianta contro un muro. Coppia in ospedale

Morte Lady Diana - la clamorosa confessione dell’uomo che provocò l’Incidente : “Sì - sono stato io” : sono passati 22 anni dalla Morte di Lady Diana a Parigi, ma non si sono mai sopite le voci di complotti e presunti misteri sulla dinamica dell’incidente, avvenuto la notte del 31 agosto 1997. Sulla Morte della principessa sono stati pubblicati tantissimi libri e articoli che in questi anni hanno cercato di ricostruire a un fatto che all’epoca scosse tutto il mondo. Lady Diana era la principessa dei cuori, la principessa di tutti e la sua Morte ...

Calabria - barista muore in un tragico Incidente stradale con la moto : Un nuovo incidente stradale si è verificato in Calabria e ha provocato la morte di un barista calabrese che stava viaggiando a bordo di una moto. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti, che si sono recati sul luogo dell'incidente e hanno iniziato a condurre tutte le indagini di rito. Il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvarlo e si è limitato a constatarne l'avvenuto decesso. Un altro incidente stradale è ...

Incidente Catania - auto finisce contro guardrail e prende fuoco : 47enne morto carbonizzato : Incidente mortale all'alba di oggi a Catania: un uomo di 47 anni, Giulio Sebastiano Calogero, è morto carbonizzato dopo che la sua auto ha preso fuoco nell'impatto contro un guardrail sull'Asse dei servizi. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere l'incendio ed estrarre il cadavere dalle lamiere. Indagini in corso.Continua a leggere

Incidente Marc Marquez - Motogp GP Thailandia/ Video - come sta? L'esito controlli... : Marc Marquez: brutto Incidente a Buriram, Video. Caduta paurosa per il campione del mondo in sella alla Honda: fortunatamente è fit

Incidente sulla statale 18 a Cosenza - scontro tra 3 auto : almeno 2 feriti e traffico in tilt : Incidente oggi sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore nei pressi di Acquappesa, in provincia di Cosenza: tre auto si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento e almeno 2 persone sono rimaste ferite. È intervenuto un mezzo di elisoccorso per trasferirli nei vicini ospedali. Disagi alla circolazione, con il tratto interessato chiuso al traffico in entrambe le direzioni.Continua a leggere