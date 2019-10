Call of Juarez | Gunslinger potrebbe arrivare su Nintendo Switch?

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Probabilmente dovremo prepararci presto per un nuovo annuncio che riguardaof. L'ESBR (Entertainment Software Ratings Board) ha valutato nuovamente il gioco per la console ibrida.Sviluppato originariamente da Techland per PS3 e Xbox 360,era la quarta versione della serieof. "Questo è uno sparatutto in prima persona in cui i giocatori assumono il ruolo di un pistolero di nome Silas Greaves", si legge nel sommario di classificazione dell'ESRB. I giocatori usano pistole e fucili da caccia per sparare e uccidere dozzine di banditi e criminali. Le sparatorie sono evidenziate da spari realistici, grida di dolore, effetti al rallentatore e grandi schizzi di sangue, che a volte macchiano il terreno. Ogni livello termina con un duello in cui i giocatori devono puntare una pistola per uccidere un avversario.Sebbene non ci sia ancora una parola ...

