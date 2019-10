Andrea Iannone su Giulia De Lellis | «Non la chiamo amore | ecco perché»

Giulia De Lellis consola Andrea Iannone : disastro in MotoGp - baci e mani scatenate fuori pista : Dopo il successo riscosso con il suo libro, Giulia De Lellis ha deciso di staccare la spina per qualche giorno e concedersi un po' di relax. L'influencer è quindi volata in Thailandia con il suo Andrea Iannone, impegnato lì nelle gare di Moto Gp nel Chang International Circuit. Leggi anche:Giulia De

Andrea Iannone delude in Moto GP - Giulia De Lellis lo consola con un 'bacio social' : È un periodo difficile quello che sta vivendo Andrea Iannone professionalmente: da quando ha lasciato la Suzuki per "accasarsi" alla Aprilia, il ragazzo sta faticando ad ottenere risultato soddisfacenti in pista. La gara che si è tenuta in Thailandia, ha visto il pilota classificarsi soltanto quindicesimo. Giulia De Lellis, al seguito del fidanzato in Asia, ha deciso di consolarlo con un bacio che è stato prontamente condiviso con i fan sui ...

Giulia De Lellis si prende una pausa : vola in Giappone e Thailandia con Andrea Iannone : Giulia De Lellis l'aveva anticipato nei giorni scorsi: per un lungo periodo si assenterà dall'Italia per ricaricare le pile dopo due anni di lavoro no stop. È l'ultimo numero della rivista "Chi", però, a svelare la meta scelta dall'influencer per le sue meritate vacanze: la romana accompagnerà Andrea Iannone nel giro dell'Asia che farà per il Motomondiale. La De Lellis lascia l'Italia: 'Potrei stare un mese senza Instagram' Le lunghe vacanze che ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone - ultima serata prima della fuga : «Voglio staccare da tutto» : Dopo il grande successo ottenuto con suo libro ?Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!? e sui social, dov?è un?influencer molto seguita, Giulia De...

Giulia De Lellis - ultima serata con Andrea Iannone prima della fuga : «Voglio staccare da tutto» : Dopo il grande successo ottenuto con suo libro ?Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!? e sui social, dov?è un?influencer molto seguita, Giulia De...

Giulia De Lellis : il botto a Milano - gli haters e le parole di Andrea Iannone : Giulia De Lellis, presentazione libro a Milano e frecciatina verso gli haters Questo per Giulia De Lellis è senz’altro un periodo d’oro. Questa ragazza, che ha solo 23 anni, è diventata una vera e propria star italiana. Amatissima dai più giovani e non solo, la De Lellis, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, è riuscita […] L'articolo Giulia De Lellis: il botto a Milano, gli haters e le parole di Andrea Iannone proviene da ...

VIDEO Andrea Iannone MotoGP - GP Aragon 2019 : “Weekend positivo - sapevo di avere buone chance” : Giornata positiva per Andrea Iannone che è riuscito ad accedere al Q2 delle qualifiche del GP Aragon 2019 e domani scatterà dalla quarta fila. Il centauro italiano accusa ancora qualche problema fisico ma l’Aprilia continua a fare dei passi in avanti e c’è grande soddisfazione da parte del pilota come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky. VIDEO DICHIARAZIONI Andrea ...

Andrea Damante su Giulia De Lellis : 'Mi fa ancora effetto ma sta con Iannone - per ora' : Sono stati gli spunti di discussione che Andrea Damante ha regalato confrontandosi con Silvia Toffanin: nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Verissimo, infatti, il ragazzo ha detto alcune cose che hanno immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati di gossip. Sebbene oggi la celebre influencer sia felice accanto a Iannone, il dj non nega di sentirsi legato a lei da un sentimento che non svanirà mai. Andrea smentisce Giulia: ...

Andrea Damante/ "Giulia De Lellis? Prima di Iannone io e lei..." - Verissimo - : Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne, a Verissimo risponde a Giulia De Lellis sui tradimenti: 'Prima di Iannone io e lei...'.

Giulia De Lellis e la sua notte insonne senza Andrea Iannone : Dopo aver presentato il suo primo libro, scritto a quattro mani con l'autrice Stella Pulpo, in occasione della presentazione tenutasi presso la Mondadori di Milano lo scorso 17 settembre, Giulia De Lellis è tornata a dividere l'opinione del web. E ancora una volta a far parlare è la sua vita privata. Nelle ultime ore, infatti, l'ex protagonista di Uomini e donne ha palesato ai suoi follower di essere finita in preda all'insonnia. In pratica, la ...

Giulia De Lellis insonne per colpa di Andrea Iannone : la confessione : Andrea Iannone fa perdere il sonno a Giulia De Lellis: “E’ colpa tua” Notte particolarmente complicata quella appena passata per Giulia De Lellis. Difatti la popolare influencer ha rivelato ai suoi tantissimi fan su instagram di aver faticato molto a prendere sonno. Il motivo? E’ stata lei stessa a confessarlo: “Mi manchi. Mi manca questo e per colpa sua non riesco più a dormire bene da sola. Love you ...

Giulia De Lellis : notte agitata - poi le parole per Andrea Iannone : Giulia De Lellis date firmacopie e parole per Andrea Iannone Periodo molto intenso per la nostra Giulia De Lellis che in questi giorni si è divisa tra la presentazione del suo libro, Le corna stanno bene su tutto (uscito il 17 Settembre) e la Milan Fashion Week che si sta tenendo proprio in questa settimana […] L'articolo Giulia De Lellis: notte agitata, poi le parole per Andrea Iannone proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis insieme ad Andrea Damante dopo il libro. E Iannone? : Giulia De Lellis senza Andrea Iannone: avvistata insieme all’ex Andrea Damante dopo l’uscita del libro ‘Le corna stanno bene su tutto’, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati beccati insieme. Si pensava che tra i due ci fosse una certa tensione, soprattutto dopo le forti dichiarazioni che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sul dj veronese. L’ex coppia è stata avvistata insieme allo stesso evento a ...

Andrea Damante e Belen Rodriguez/ Duetto in onore dei loro ex Iannone-De Lellis : Andrea Damante e Belen Rodriguez, Duetto in onore dei loro ex Andrea Iannone e Giulia De Lellis e il pubblico va in delirio