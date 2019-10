WTA Linz – Bencic eliminata a sorpresa all’esordio | Friedsam tronfa in tre set

Fonte : sportfair

(Di martedì 8 ottobre 2019) Niente da fare per Belindaal torneo WTA di: la svizzeraall’esordio dalla tedescaClamorosaal primo turno dell'”Upper Austria Ladies”, torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari che si disputa sul veloce indoor di, in Austria. Belindaè stataall’esordio del torneo austriaco. La 22enne svizzera ha ceduto alla tedesca, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 2-6, 6-2. L'articolo WTAall’esordio:in tre set SPORTFAIR.

