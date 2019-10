Samsung annuncia le patch di sicurezza di ottobre | ecco novità e modelli supportati

Annunciato Android 10 sui Samsung Galaxy S10 in beta - peccato solo per pochi : Meglio tardi che mai: l'annuncio della beta Android 10 sui Samsung Galaxy S10 si è concretizzato nelle scorse ore da parte del produttore. La buona notizia è senz'altro quella che vede finalmente il via della fase sperimentale dell'update ma, allo stesso tempo, la brutta è che il programma non sarà ancora globale. Come sottolinea il sito TheAndroidSoul e come pure evidente nel manifesto di apertura articolo, la beta di Android Q partirà solo ...

Samsung annuncia il sensore fotografico per gli smartphone ultra slim : Gli smartphone di fascia alta di prossima generazione potrebbero essere molto sottili. Il tutto grazie a un nuovo sensore fotografico presentato da Samsung. Il nome non attira: ISOCELL slim GH1, ma quello che porta con sé desta grande interesse. Si tratta infatti di un sensore da 43,7 Megapixel, che ha la dimensione di 0,7 micrometri (indicati con la sigla µm). Chi non è avvezzo alle schede tecniche si starà chiedendo qual è la novità. È che ...

Samsung annuncia il Galaxy A20s - uno smartphone economico con tripla fotocamera : Samsung ha tolto i veli sul Galaxy A20s, uno smartphone di fascia bassa con caratteristiche essenziali, che attira l’attenzione con una tripla fotocamera posteriore e uno schermo da 6,5 pollici. Per ora si sa che sarà disponibile nelle quattro colorazioni nero, blu, verde e rosso, ma l’azienda sud coreana non ha comunicato né il prezzo né la disponibilità. Considerata la fascia di appartenenza, tuttavia, ci aspettiamo verosimilmente ...

Apple annuncia - Samsung segue : anche il colosso sudcoreano su una funzione simile a Deep Fusion : Lo scorso martedì Apple non ha solo annunciato il nuovo trio di iPhone, ma ha anche presentato diverse novità. Alcune non proprio interessanti, altre un po’ di più e tra queste c’è una funzione dedicata al comparto fotografico degli iPhone 11. Si tratta di Deep Fusion il quale dovrebbe garantire foto incredibili grazie a un […] L'articolo Apple annuncia, Samsung segue: anche il colosso sudcoreano su una funzione simile a Deep ...

SoftPOS e Samsung annunciano una nuova soluzione per i pagamenti mobile : Non solo smartphone e tablet durante l’IFA 2019, ma anche applicazioni e tra queste troviamo SoftPOS. Si tratta di una soluzione software dedicata ai pagamenti digitali, una creazione nata dalla collaborazione di Samsung, Visa e First Data. Questi colossi hanno sfruttato l’evento di Berlino per presentare un modo che permetterà i pagamenti senza contatto tramite […] L'articolo SoftPOS e Samsung annunciano una nuova soluzione per i ...

Il caricabatterie da 45 W di Samsung preannuncia l’arrivo dei Galaxy A91 e A90 5G : Il Samsung Galaxy Note 10+ è uno dei primi smartphone a poter contare su una ricarica veloce a 45 W, caratteristica che richiede un apposito caricabatterie L'articolo Il caricabatterie da 45 W di Samsung preannuncia l’arrivo dei Galaxy A91 e A90 5G proviene da TuttoAndroid.