Brasile | la macchia di petrolio si allarga | arrivata su 132 spiagge

Fonte : vanityfair

(Di martedì 8 ottobre 2019) Unaditanto grande da toccare ben 132e le coste di 6 città in 9 Stati, e da continuare ad espandersi. Dopo gli incendi che hanno devastato l’Amazzonia, ilè colpito da un altro disastro ambientale, come ha confermato l’Ibama, l’Istituto Brasiliano dell’Ambiente. Le prime chiazze sono apparse sulla costa di Pernambuco all’inizio di settembre. Fra gli Stati lambiti dalla, quelli delle coste nord orientali, c’è anche Bahia, grande attrazione della costa atlantica. Sono state toccate alcune delle destinazioni turistiche più famose del territorio, come Carneiros, Porto de Galinhas e Boa Viagem. Anche la fauna è stata colpita: in quattro stati, sei tartarughe marine e un uccello sono stati trovati morti, mentre altre tre tartarughe sono state salvate vive. https://twitter.com/rsallesmma/status/1181275732984483840 Il presidente Jair Bolsonaro ha ...

