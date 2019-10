Auto travolge 5 bambini davanti all' asilo | uno è grave

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Giorgia Baroncini L', parcheggiata in salita forse senza freno a mano, è scivolata all’indietro. Tre piccoli sono stati portati in ospedale: uno di loro in codice rosso a Regina Margherita Cinquesono stati travolti questa mattinaa unnido di Chieri (Torino). I piccoli, tra i 3 e i 4 anni, si trovavano all'esterno dell'"La casa nel bosco" quando un'li ha investiti. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, una Toyota Land Cruiser parcheggiata in salita, di proprietà del padre del titolare della scuola, è scivolata all'indietrondo i. I piccoli alunni sono stati portati in diversi ospedali cittadini. Uno di loro, in gravi condizioni, è stato trasportato con l'elicottero del 118 all'ospedale Regina Margherita. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando ...

