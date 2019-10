Vino | Rolfi | ' in Lombardia record storico di esportazioni'

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Milano, 7 ott. (AdnKronos) - "Laè terra di grandi vini. I nostri prodotti sono sempre più conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Nel biennio 2017/18 abbiamo fatto registrare ildi. Sul territorio lombardo si produce per il 90 per centoa denominazione

Agricolae1 : #VINO, ASSESSORE @RegLombardia @FRolfi DOMANI A BORGONATO/BS PER PRIMA EDIZIONE DI 'ACADEMIA #BERLUCCHI' - Agricolae -