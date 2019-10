Quello che i gesti e la postura dicono di noi

Roma Tv - Ruggiero Rizzitelli lascia lo studio dopo la partita col Cagliari : "Se dico Quello che penso mi denunciano" (Video) : Proteste in campo, ma anche negli studi tv. Le polemiche di Roma-Cagliari proseguono anche nel post-partita con la clamorosa decisione di Ruggiero Rizzitelli di abbandonare la trasmissione di Roma Tv.Si sta commentando il match dei giallorossi e la mancata concessione del gol di Kalinic, annullato in extremis dall’arbitro Massa per una presunta spinta dell’attaccante su Pisacane. A @Romatv hanno preso bene l'arbitraggio di ...

Govrno : Renzi - 'ho difficoltà a rendermi conto di Quello che abbiamo fatto' : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Ancora ho un sentimento di difficoltà a rendermi conto di quello che abbiamo fatto ma sono convinto che abbiamo fatto bene, e i miei sentimenti personali vengono dopo il paese. Ma non saremo mai il partito delle tasse". Così l'ex premier Matteo Renzi parlan

Govrno : Renzi - ‘ho difficoltà a rendermi conto di Quello che abbiamo fatto’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Ancora ho un sentimento di difficoltà a rendermi conto di quello che abbiamo fatto ma sono convinto che abbiamo fatto bene, e i miei sentimenti personali vengono dopo il paese. Ma non saremo mai il partito delle tasse”. Così l’ex premier Matteo Renzi parlando via skype ai giovani della scuola di formazione ‘Futura’. L'articolo Govrno: Renzi, ‘ho difficoltà ...

Ha in regalo un fucile a 14 anni Quello che fa dopo è raccapricciante : Un ragazzo di Spartanburg, nella Carolina del sud, a soli 14 anni aveva chiesto in regalo per il suo compleanno un fucile. Il ragazzo, sempre molto mite e tranquillo, era stato accontentato. Questa storia è stata raccontata dal sito web dell’Herald-Journal di Spartanburg. Il ragazzo, che aveva avuto un fucile calibro 22 come regalo, un giorno lo ha impugnato e ha puntato contro il padre, Joe Lankford, di 44 anni, e la prozia Virginia ...

Giulia De Lellis : “Quello che ho scritto su Andrea Damante nel mio libro non è tutto vero”. E fa un esempio : Il libro di Giulia De Lellis, scritto insieme all’autrice Stella Pulpo, è ai primi posti delle classifiche di vendita. “Le corna stanno bene su tutto, ma stavo meglio senza” racconta la scoperta del tradimento da parte del suo ex fidanzato Andrea Damante. Ma non tutto quello che c’è scritto è vero, e ad ammetterlo è la stessa De Lellis in una intervista rilasciata a La Stampa. “Favoloso non avere più un uomo fissato ...

Papa Francesco apre il Sinodo speciale sull’Amazzonia : “Fuoco appiccato da interessi che distruggono non è Quello del Vangelo” : “Il fuoco appiccato da interessi che distruggono, come quello che recentemente ha devastato l’Amazzonia, non è quello del Vangelo”. È la denuncia fatta da Papa Francesco nell’omelia della messa con la quale, nella Basilica Vaticana, ha aperto il Sinodo speciale dei vescovi sul tema Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale. Quasi duecento presuli da ogni parte del mondo discuteranno per tre settimane in Vaticano ...

Durante il matrimonio il testimone inciampa - Quello che succede dopo è pazzesco : Quando si organizza un matrimonio si sa , il pensiero unico che accompagna tutti i preparativi è che vada tutto bene, che non ci siano imprevisti e che nessuno a cui si tiene particolarmente possa mancare, magari per un’influenza o qualunque cosa anche di lieve entità che, però, possa impedire la presenza. Fino all’ultimo si spera che sia una bella giornata di sole e tanti altri pensieri che accompagnano soprattutto la sposa che, di solito, è ...

Torino - sul Po i volontari che ripuliscono il fiume dai rifiuti : “Cambiare la situazione a partire da Quello che accade intorno a noi” : “Dimmi come tratti il fiume e ti dirò chi sei”. Fabio vive in simbiosi con il Po da quando ha iniziato a fare canottaggio vent’anni fa. Con la sua canoa percorre questo tratto metropolitano del fiume ogni settimana: “Il problema principale è che molti torinesi lo considerano ancora una discarica a cielo aperto” racconta mentre insieme ad altri ragazzi raccoglie i resti di un boiler incastrato in mezzo ai tronchi. In tutto il Piemonte sono oltre ...

Cane cade in acqua e sta per morire affogato - interviene una donna e Quello che fa è incredibile : Questa vicenda è accaduta a Kuranda, nell’Australia tropicale dove un Cane di razza border collie che si chiama Jerzy stava facendo una passeggiata vicino al fiume Barron River con la sua padrona, la signora Clare Hensley. Ad un certo punto il Cane accidentalmente è caduto in acqua e la signoara Hensley si è convita che il suo amato Cane sarebbe morto affogato. Ma non aveva fatto i conti con il coraggio e la passione per i cani che aveva ...

Non mi piace Quello che Internet è diventato - dice l'uomo che lo ha inventato : “Il nostro Internet era etico, di fiducia, gratis e condiviso. Oggi è passato da risorsa digitale affidabile a moltiplicatore di dubbi, da mezzo di condivisione a strumento con un lato oscuro. Internet consente di arrivare a milioni di utenti a costo zero in maniera anonima e per questo è perfetto per fare pure cose malvagie”. In un'intervista a la Repubblica si esprime così Leonard Kleinrock, cinquant'anni dopo aver lanciato Internet ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle degli azzurri. Tamberi fa Quello che può. La mezz’ora magica delle staffette veloci : La mezz’ora che ha riscritto la storia delle staffette veloci italiane non scatena gli entusiasmi come dovrebbe perchè alle ragazze va benissimo grazie alla squalifica del Brasile con una finale insperata, mentre ai ragazzi va molto meno bene perchè incappano in una delle gara dalla velocità media più alta e si devono accontentare del decimo posto che significa niente finale. Tamberi si ferma all’ottavo posto: la preparazione ...

Sesso - Quello che piace veramente sotto le lenzuola : Cosa piace davvero agli italiani in camera da letto? A rispondere a questa domanda ci ha pensato l’ultimo rapporto Censis-Bayer, una vera e propria miniera di dati sui comportamenti sessuali degli abitanti della penisola ausonica. Cosa emerge da questa indagine? Tra i dati più evidenti c’è senza dubbio la percentuale dei giovani italiani di Sesso maschile che non ha rapporti (siamo attorno all’11). Questi numeri possono essere ...

Bollette luce e gas : dall’allaccio ai reclami - tutto Quello che c’è da sapere : Cambio fornitore, guasti, reclami, e ancora, bonus sociale e offerte: ecco quali sono gli strumenti e le informazioni indispensabili per gestire al meglio la propria fornitura di energia elettrica e gas.

Marchisio annuncia il ritiro : non conta l'età ma Quello che si sente : Marchisio. "Era giusto arrivare a questa decisione, non conta l'eta'. E' importante quello che si sente dentro".