Palermo | senza tetto muore tra l’indifferenza generale | barcolla | cade e si accascia

Fonte : direttasicilia

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Ennesima morte della solitudine a. Unè morto questo pomeriggio sotto i portici di Piazzale Ungheria, lo stesso piazzale dove venne ucciso Aldo, nel 2018. In pieno centro disi consuma l’ennesima tragedia della strada. Un clochard è stato visto primare e poi si èto al suolo privo si sensi. Poi è morto. Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi che hanno solo potuto costatare il decesso. Intanto non si conosce il nome, né l’età, né la nazionalità dell’uomo che è morto oggi a piazzale Ungheria. Quello che è certo è che la vicenda accaduta oggi dimostra quanta solitudine e quanta indifferenza regna nelle città. A pochi metri da dove si trova il corpo delè stato ucciso nel dicembre del 2018 Aldo, il clochard francese massacrato per 25 euro da un minorenne. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Piazza Verdi per risalire ...

