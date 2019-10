L’adesivo che mantiene la freschezza di frutta e verdura

Fonte : wired

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Un adesivo allunga la vita, almeno quella di. StixFresh è un bollino da attaccare sui prodotti freschi – e in particolare a mele, pere, avocado, kiwi, arance e mango – per preservarne la bontà fino a un massimo di quattordici giorni. Come fa? Sil rivestimento realizzato in cera naturale e ingredienti di origine vegetale per creare uno strato protettivo sugli alimenti, in grado di rallentarne la deperibilità. Ideata da una startup malese per rimediare ai raccolti persi degli agricoltori (con i conseguenti problemi economici del caso), la versione finale delè stata realizzata dopo tre anni di studi e ricerche sul campo condivise con l’università Putra Malaysia che, oltre a testare l’efficacia della soluzione, hanno dimostrato un aumento della dolcezza e, al contempo, una riduzione delle malattie nei frutti. Dopo aver raccolto più di 18mila euro con una ...

