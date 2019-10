Infortunio Pisacane | buone notizie in casa Cagliari | i dettagli

Fonte : calcioweb.eu

Ottimo momento per il Cagliari, nell'ultimo match la squadra di Maran ha conquistato un buon punto sul campo della Roma. Il calciatore Fabio Pisacane, uscito dal campo durante la gara dello stadio Olimpico tra Roma e Cagliari per un trauma contusivo-distorsivo del rachide cervicale, è stato subito trasportato al Pronto soccorso del Policlinico Gemelli per accertamenti, visitato dal Prof. Francesco Franceschi e dal Dott. Alberto Manno. Gli esami strumentali a cui è stato immediatamente sottoposto il difensore rossoblù non hanno evidenziato lesioni.

