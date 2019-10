Decide di concedersi un momento di relax | va a farsi un massaggio ma dopo dieci muore

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Unkiller quello ricevuto da un uomo che vittima di una semplice contrattura ha pensato di rilassarsi un po’ facendosi fare unda uno dei tantissimi centri specializzati a Pattaya in Thailandia. L’uomo era a passeggio con amici quando all’improvviso ha avvertito un fitto dolore alla gamba e avendo a Pattaya tantissimi centri massaggi a disposizione, ha pensato difare un. L’uomo però,solominuti dall’inizio delrilassante, è andato in arresto respiratorio ed è morto. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato l’uomo in ospedale dove è giunto morto. Ad ucciderlo sarebbe stata, secondo quanto riferito dal referto dell’autopsia, un’embolia polmonare determinata dall’ostruzione di una o più arterie. L’embolia polmonare, da quanto è stato riferito dai medici, è stata provocata proprio dal. ...

