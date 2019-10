Columbro contro Barbara D' Urso | lite in diretta | ' Vengo lì e ti strappo il vestito'

Live - Marco Columbro sbotta contro la D’Urso : «Non voglio fare una trasmissione sulla mia pelle. Guarda che vengo lì e ti strappo il vestito». Barbara : «Hai cambiato il cervello da come ti conoscevo io» – Video : Marco Columbro - Live Non è la D'Urso L’ira furiosa di Marco Columbro in scena a Live – Non è la D’Urso. Ospite del talk show domenicale di Canale 5, il conduttore si è letteralmente scagliato contro Barbara D’Urso, colpevole, secondo lui, di avere messo in piazza i suoi presunti ‘problemi economici’. Indispettita, la padrona di casa ha risposto a tono al suo invitato senza però perdere la calma, tenendo ...

Live Non è la D’Urso - Marco Columbro si scaglia contro Barbara D’Urso in diretta : “Vengo lì e ti strappo il vestito - sono c***i miei”” : Nessuno se l’aspettava una reazione così forte eppure è successo. Piccolo fuori programma durante “Live – Non è la d’Urso” con uno scontro acceso tra Barbara d’Urso e Marco Columbro. La conduttrice ha dato la parola all’ex collega per smentire quanto riportato da alcuni giornali su suoi presunti debiti, a causa di questa situazione addirittura si sarebbe mosso Silvio Berlusconi in persona per acquistare la casa di ...

Marco Columbro furia contro d'Urso : "Un sacco di stronz*** - vengo lì e ti strappo il vestito" (VIDEO) : Ospite di 'Live - Non è la d'Urso', il conduttore è intervenuto nello spazio dedicato ai vip che hanno cambiato vita