10 ottimi vini a buon prezzo della Slow Wine 2020

(Di lunedì 7 ottobre 2019) LE FRAGHE - VENETO - Bardolino Chiaretto Ròdon 2018 (rosato, 11 €) COLLESTEFANO - MARCHE - Verdicchio di Matelica Collestefano 2018 (bianco, 11 €) PIEMONTE - Langhe Freisa 2017 (rosso, 13 €) TENUTA TERRAVIVA – ABRUZZO- Trebbiano d'Abruzzo Mario's 45 2017 (bianco, 13 €) GULFI - SICILIA - Cerasuolo di Vittoria 2018 (rosso; 15 €)LE CINCIOLE - TOSCANA - Chianti Cl. 2016 (rosso, 15 €) RONC DAI LUCHIS – FRIULI VENEZIA GIULIA - FCO Friulano 2018 (bianco; 11 €)SEVERINO GAROFANO VIGNETI E CANTINE – PUGLIA - Girofle 2018 (negroamaro; rosato 11 €)MUSTO CARMELITANO – BASILICATA - Aglianico del Vulture Serra del Prete 2016 (rosso, 14 €)TERRE BIANCHE – LIGURIA - Rossese di Dolceacqua 2018 (rosso, 15 €) Compie 10 anni lae per il suo decimo anniversario la guida diFood cambia la grafica, ma non la sostanza: non dà punteggi, ma spiega cosa c’è dietro un bicchiere di ...

