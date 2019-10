Roma-Cagliari 0-1 | la Diretta Joao Pedro dal dischetto

Roma-Cagliari 0-0 - la Diretta Giallorossi in emergenza - Veretout trequartista : Si affrontano quest'oggi alle ore 15 per la 7a giornata di Serie A Roma e Cagliari, al momento rispettivamente a 11 e 10 punti in classifica. Padroni di casa corsari nello scorso turno, 0-1 sul...

Formazioni ufficiali Roma-Cagliari : c’è Zaniolo : Formazioni ufficiali Roma-Cagliari – Tutto pronto per il match dell’Olimpico tra giallorossi e rossoblu. Gli uomini di Fonseca vogliono tornare al successo in casa dopo lo stop interno contro l’Atalanta. Kolarov e compagni provengono, tra l’altro, dal pari in Europa League in casa del Wolfsberger, ma dovranno fare a meno di numerosi calciatori, specie nel reparto avanzato, oltre a Zappacosta, che ne avrà purtroppo ...

Roma - Cagliari : in diretta su Blasting News : La sfida tra Roma e Cagliari si prospetta come una delle più interessanti di questa 7^ giornata del campionato Serie A: i rossoblu, protagonisti di un buon avvio di stagione vanno a fare visita alla Roma di Fonseca, che finora ha totalizzato 11 punti frutto di tre vittorie, due pareggi, una sconfitta ed una differenza reti di più due. Teatro della sfida sarà l'Olimpico: il fischio d'inizio è fissato per le ore 15:00. La partita sarà diretta dal ...

Una Roma decimata dagli infortuni ospita il Cagliari di Olsen - Luca Pellegrini e Nainggolan : Roma – Ultima fatica prima della seconda sosta stagionale. Alle 15 la Roma ospita il Cagliari per la giornata numero 7 del campionato di serie A, che sarà la numero 7 anche per ciò che concerne il quantitativo di impegni solamente negli ultimi 21 giorni. Un tour de force lungo 3 settimane che ha visto i giallorossi impegnati anche in Europa, dove giovedì scorso è arrivato il pareggio per 1-1 sul campo del Wolfsberger. Per questo i ...

Roma-Cagliari - Fonseca : “Scelte obbligate - out anche Florenzi. Pressione? Chi non la sopporta coltivi patate” : Paulo Fonseca, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sugli avversari di domani e sugli infortuni che rendono le scelte di formazione praticamente obbligate: “Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato e che viene da una serie di risultati positivi. Noi veniamo da un periodo complicato, con pochissimo tempo per ...

Roma-Cagliari - le parole di Maran : “Dobbiamo giocare da squadra. Modulo? Abbiamo diverse soluzioni” : “Strada facendo la Roma ha trovato degli equilibri, incontrarla ora è più difficile. Non credo che risentiranno delle fatiche europee, giovedì hanno effettuato un ampio turn-over, quindi ci troveremo davanti ad una squadra composta da giocatori freschi”. Così Rolando Maran, allenatore del Cagliari, presenta la sfida contro la Roma in campionato. “Ha un attaccante, Dzeko, che fa reparto da solo, dovremo essere bravi a ...

Probabili formazioni Roma-Cagliari : Veretout da trequartista - conferma per Simeone : Probabili formazioni Roma-Cagliari – Dopo il pareggio in Europa League contro il Wolfsberger, la Roma torna in campo. Ospite dei giallorossi all’Olimpico sarà il Cagliari. Sardi reduci dal pari interno contro il Verona e che cercano conferme in trasferta. Qualche problema per Fonseca, che deve rinunciare a Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan e Zappacosta, per quest’ultimo si teme la rottura del crociato. Probabile forfait ...

