La Regina e la raffica di schiaffoni al nipote | “Non devi discutere con me…”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) LaElisabetta ha preso a schiaffi il. Lo racconta Elton John nel suo libro autobiografico, Me. Secondo quanto riportato da Page Six, lo stesso cantautore avrebbe assistito alla scena in cui laha preso a ceffoni il Visconte Linley. Elisabetta II si sarebbe molto arrabbiata perché ilsi sarebbe rifiutato di prendersi cura della sorella, Lady Sarah Armstrong-Jones, che stava poco bene. Al rifiuto di Linley, laavrebbe detto: “Noncon me, io sono la!”, facendo seguire a ogni singola parola una schiaffo. Nel libro di Elton John sono tanti gli aneddoti sulla famiglia reale, e altrettanti quelli sulla sua amica Diana. L'articolo Lae ladial: “Noncon me…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

