Inter | Skriniar | “Bisogna essere più aggressivi nella nostra area di rigore”

Inter - Skriniar accostato al Manchester City : Guardiola avrebbe smentito : Uno dei giocatori più ambiti tra le fila dell'Inter sul mercato è sempre Milan Skriniar. Il centrale slovacco ha avuto un rendimento notevole nei primi due anni in nerazzurro diventando un vero e proprio idolo dei tifosi che, tra l'altro, gli avrebbero anche assegnato la fascia di capitano, revocata a Mauro Icardi a febbraio e assegnata a Samir Handanovic. Anche in Champions League il giocatore ha dimostrato di non soffrire la pressione, ...

Inter-Slavia Praga : le parole di Sensi - Barella e Skriniar : L’Inter non è andata oltre il pari contro lo Slavia Praga. Ai microfoni di Sky Sport si è presentato il centrocampista Stefano Sensi. Questo il suo giudizio sulla gara: “Da questo match ne usciamo con un po’ di rammarico, non abbiamo giocato il primo tempo che volevamo. Penso che abbiamo bisogno di lavorare per farci trovare pronti in questa competizione dove non si può mai sbagliare. Difficoltà fisica? Non penso, domani ...

L'Inter blinda Skriniar : no cessione a gennaio - potrebbe trattare solo a giugno (RUMORS) : Uno degli elementi migliori della rosa delL'Inter negli ultimi due anni è stato sicuramente Milan Skriniar. Le sue prestazioni lo hanno portato ad essere considerato uno dei migliori difensori del campionato italiano. Prestazioni che non sono passate inosservate e che hanno attirato l'attenzione dei top club europei. Su tutti il Manchester City, che un tentativo lo ha fatto già a gennaio 2018, mettendo sul piatto 65 milioni di euro. Offerta ...

Inter - Guardiola insiste : vorrebbe Skriniar al Manchester City : Uno dei giocatori dell'Inter che continua ad avere mercato da qualche sessione a questa parte è Milan Skriniar. Il centrale slovacco, acquistato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per quindici milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, è sempre stato nel mirino dei top club europei, ma i nerazzurri hanno sempre fatto muro, nonostante abbiano dovuto fare i conti anche con i paletti del fair play finanziario. Il giocatore è un vero ...

Inter - occhio a Guardiola : il Manchester City avrebbe messo nel mirino Skriniar : Uno dei migliori elementi della rosa dell'Inter è sicuramente Milan Skriniar. Arrivato nell'estate del 2017 nell'indifferenza totale, con il passare dei mesi ha conquistato tutti, affermandosi come uno dei difensori più forti del campionato italiano. Prestazioni che non sono passate inosservate e che hanno attirato l'attenzione dei top club europei che già nelle scorse sessioni di calciomercato hanno provato a soffiarlo ai nerazzurri senza ...

Inter - Skriniar suona la carica : “Siamo partiti bene - possiamo fare grandi cose” : “Abbiamo avuto un’ottima partenza. La società ha fatto grandi acquisti e tutti i giocatori che sono arrivati sono ottimi rinforzi. Abbiamo fatto sei punti nelle prime due partite e credo che se continueremo così, potremo fare qualcosa di grande”. Milan Skriniar è fiducioso per la stagione dell’Inter. I successi su Lecce e Cagliari hanno dato grande carica insieme al mercato. “Lukaku è fortissimo, anche Sanchez ...