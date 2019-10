Fedriga | Chiederò la chiusura del programma tv di Chef Rubio

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 6 ottobre 2019) Angelo Scarano Il governatore del Friuli Venezia Giulia,, va all'attacco didopo le parole sulla sparatoria in questura Le polemiche sunon si placano. Dopo la provocazione lanciata sui social in cui ha definito gli agenti di polizia "impreparati", si è scatenata una bufera di reazioni con le parole durissime di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni che hanno definito "stupido" e "Vergognoso" il tweet disulla sparatoria di Trieste. A queste parole si sono aggiunte quelle del fratello di Demenego che ha risposto in modo duro allo: "sono il fratello del poliziotto impreparato! Beh, tieni sempre la guardia alta quando giri perché se colgo impreparato pure te fai la fine di mio fratello! Uomo di merda! Ti auguro di perdere un tuo caro! A presto!". Insomma il commento diha scatenato una vera e propria bufera. Anche il ...

