Dormite sogni tranquilli Il video degli agenti uccisi diffuso dalla Polizia

Fonte : agi

(Di domenica 6 ottobre 2019) "In quel '' c'è tutta la missione, la responsabilità, la dedizione al prossimo che erano alla base della scelta di Pierluigi e Matteo". È quanto si legge sull'account Facebook delladi Stato a commento di unrealizzato dai duePierluigi Rotta e Matteo Demenego,a Trento dal 29enne dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran. Nelsi vedono i dueche, all'inizio di un turno notturno di lavoro a bordo della volante di servizio, con in sottofondo le note di "Figli delle stelle" davano la buona notte ai loro amici. "Una finestra di qualche istante sull'orgoglio di indossare la divisa delladi Stato per servire la gente - sono ancora le parole del post -, la storia di una grande amicizia. Proteggeteci anche da lassù, tra le stelle".

